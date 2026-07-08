Doi polițiști din Galați au acoperit o canalizare fără capac cu bandă și crengi. Groapa a rămas descoperită aproape o zi
Sursa: ProTV
Etichete: galati, canalizare, Polițiști,
Sursa: ProTV
Etichete: galati, canalizare, Polițiști,
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