Doi polițiști din Galați au acoperit o canalizare fără capac cu bandă și crengi. Groapa a rămas descoperită aproape o zi

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Marius Grama,  Dan Cucu
Prima zi a summitului NATO de la Ankara s-a încheiat cu un dineu găzduit de președintele Recep Tayyip Erdogan

Sursa: ProTV

Etichete: galati, canalizare, Polițiști,

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