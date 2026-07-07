Cum arată „mini-luna” Pământului. Prima imagine surprinsă de o sondă chineză. FOTO

Sonda s-a apropiat la o distanță de 20 de kilometri și a început observarea științifică, a precizat Agenția. Sonda a călătorit circa un miliard de kilometri de la lansare.

Tianwen-2 a detectat prima dată asteroidul în luna iunie și a început manevrele pe 7 iunie, la o distanță de circa 30.000 de kilometri, după care a început treptat să se apropie.

Kamo'oalewa este un cvasi-satelit al Terrei care orbitează în jurul Soarelui și care rămâne permanent în apropiere de planeta noastră. Are un diametru de doar câteva zeci de metri. Unii oameni de știință cred că ar putea fi un fragment din Lună, aruncat în spațiu în urma unui impact din vremuri străvechi.