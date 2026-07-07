Cum arată „mini-luna” Pământului. Prima imagine surprinsă de o sondă chineză. FOTO

Stiri Stiinta
Data publicării:
Data actualizării:
Agerpres 19470166
Agerpres

Sonda chineză Tianwen-2 a ajuns la asteroidul Kamo'oalewa, situat în proximitatea Terrei, la finalul unei călătorii de circa 400 de zile, a anunțat luni Administrația spațială chineză (CNSA), potrivit DPA.

autor
Stirileprotv

Sonda s-a apropiat la o distanță de 20 de kilometri și a început observarea științifică, a precizat Agenția. Sonda a călătorit circa un miliard de kilometri de la lansare.

Tianwen-2 a detectat prima dată asteroidul în luna iunie și a început manevrele pe 7 iunie, la o distanță de circa 30.000 de kilometri, după care a început treptat să se apropie.

Kamo'oalewa este un cvasi-satelit al Terrei care orbitează în jurul Soarelui și care rămâne permanent în apropiere de planeta noastră. Are un diametru de doar câteva zeci de metri. Unii oameni de știință cred că ar putea fi un fragment din Lună, aruncat în spațiu în urma unui impact din vremuri străvechi. 

Sonda va cartografia asteroidul și va colecta mostre folosind diferite tehnici, printre care o manevră scurtă de aterizare urmată de o decolare rapidă sau o metodă de ancorare pe sol care nu a mai fost testată până acum.

Capsula cu mostre de pe asteroid este preconizată să revină pe Terra la sfârșitul anului 2027, China devenind astfel cea de-a treia țară după Japonia și Statele Unite care prelevează eșantioane de pe un asteroid.

După finalizarea misiunii dedicate asteroidului, sonda își va continua drumul către o cometă aflată pe centura de asteroizi, ca parte dintr-o misiune preconizată să dureze circa un deceniu.

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