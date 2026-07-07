Fostul prim-vicepreședinte al PNL afirmă că actuala strategie de reducere a deficitului bugetar, bazată pe majorări de taxe și măsuri de austeritate, „putea fi evitată” prin reducerea cheltuielilor statului și stimularea creșterii economice.

„Ai promis reforma statului, dar modelul aplicat e o rețetă toxică. TVA crescut a scumpit alimentele de bază și medicamentele, taxarea pensiilor a luat de la bătrâni, creșterea accizelor și a taxelor pe imobile a lovit direct în buzunar. Existau – și încă există!! –alternative reale pentru scăderea deficitului”, scrie europarlamentarul.

Într-o postare amplă, Rareș Bogdan susține că majorarea TVA, a accizelor și a altor taxe va reduce consumul și va pune presiune atât pe populație, cât și pe antreprenori. El afirmă că România ar fi trebuit să urmeze modele precum Irlanda, Estonia sau Statele Unite din perioada administrației Reagan, pe care le prezintă drept exemple de reducere a deficitului prin relaxare fiscală și reformarea aparatului de stat.

„Aud români care vor să plece din țară, sătui. Unii sunt chiar antreprenori care, atunci când tu, Ilie, anunțai reforma statului, spuneau, exact ca modelul lor cultural, că austeritatea este o soluție pentru scăderea deficitului. Nu pricep cum i-ai vrăjit așa. Ei, acum nu mai sunt convinși. Sunt aproape învinși de propria naivitate. Dacă-i pui paiete unei maimuțe nu înseamnă că e Stiglitz”, a scris Rareș Bogdan.

Europarlamentarul invocă și opiniile unor economiști precum Joseph Stiglitz, Paul Krugman și Mark Blyth, despre care spune că au criticat politicile de austeritate, argumentând că reducerea cheltuielilor și creșterea taxelor în perioade dificile pot încetini economia.

„O minimă decență te-ar fi obligat, Ilie, să întrebi niște economiști reali, nu servili sau îmbătrâniți în rele, dacă cineva, de pe această planetă, a trecut prin situația României. More or less… Că pe hârtie, matematica e simplă: crești birurile, ai mai mulți bani. Însă este o scurtătură a leneșilor și riscă să blocheze definitiv motorul. Istoria (chiar recentă) arată că austeritatea fiscală pe spatele privatului și a cetățeanului duce în prăpastie”, a mai adăugat europarlamentarul.

Rareș Bogdan susține că Executivul ar fi trebuit să prioritizeze desființarea instituțiilor pe care le consideră ineficiente, reducerea cheltuielilor administrative, combaterea evaziunii fiscale și digitalizarea ANAF înainte de introducerea unor noi taxe. În opinia sa, aceste măsuri ar fi permis reducerea deficitului fără afectarea mediului privat.

Totodată, liberalul afirmă că Guvernul ar fi putut negocia cu Comisia Europeană un calendar diferit de ajustare fiscală, care să permită menținerea unor politici de stimulare a economiei și finanțarea investițiilor din fonduri europene. El avertizează că actuala direcție fiscală riscă să afecteze creșterea economică și întreabă dacă România riscă să ajungă în categoria „junk”, referindu-se la o eventuală retrogradare a ratingului de țară.