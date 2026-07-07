Aglomerația i-a determinat pe unii localnici să ceară retragerea de pe lista UNESCO, iar alții, precum Anton Sabuča, în vârstă de 68 de ani, și-au fixat garduri și pancarte cu mesaje precum „Proprietate privată” și „Fotografii interzise” pentru a-și proteja intimitatea, arată Le Figaro.

Cu cele patruzeci de case din lemn, vopsite în alb, galben sau maro, cu o clopotniță din secolul al XVIII-lea și un peisaj de poveste, Vlkolinec oferă vizitatorilor o imagine de carte poștală. Turiștii pot vizita Centrul de Informare UNESCO, care prezintă istoria locului și filmele turnate aici, precum celebrul „Doctor Jivago” al lui David Lean. Satul organizează ateliere de meșteșuguri populare, festivaluri ale recoltei și reconstituiri ale nunților tradiționale.

„Le arătăm ceva ce nu mai există aici”

Anton Sabuča, cel mai vârstnic locuitor al satului, susține că unele dintre aceste activități nu au nicio legătură cu Vlkolinec și acuză autoritățile că estompează granița dintre autenticitate și parcul de distracții. Pentru el, retragerea de la eticheta UNESCO ar fi soluția pentru o revenire la calm, o pistă care revine în mod regulat în discuțiile publice.

Infrastructură insuficientă pentru afluxul de turiști

Nu toți locuitorii împărtășesc această opinie, spune Ján Ondrík, președintele Asociației Civice Vlkolinec, dar toți deplâng lipsa unei infrastructuri adecvate: drumul de acces, parcarea și toaletele publice sunt insuficiente. Unii vizitatori ajung să se „ușureze în grădina cuiva”, iar Peter Gries, un pensionar de 63 de ani, compară satul cu „o canalizare”.

Municipalitatea promite îmbunătățiri

Miroslav Parobek, șeful Departamentului de Cultură și Turism al municipalității Ruzomberok, respinge criticile și spune că autoritățile caută finanțare norvegiană pentru a reabilita biserica și școala, pentru a construi toalete suplimentare și o parcare în afara satului. Locuitorii primesc 400 de euro pe an pentru a compensa neplăcerile, dar suma pare „neimportantă” pentru cei care au fost seduși de liniștea și peisajele satului.

Turistă: „Suntem prea mulți”

Unii turiști, precum Kristina Ziahlhofstetter, venită din Germania, recunosc că situația trebuie să fie dificilă pentru localnici. „Suntem prea mulți”, spune ea, neîndrăznind să își imagineze străini rătăcind permanent în jurul casei și grădinii sale.

În timp ce unii localnici visează să scape de eticheta UNESCO, alții speră că investițiile promise vor aduce un echilibru între protejarea patrimoniului, menținerea autenticității și dreptul la intimitate al celor 17 suflete care încă mai locuiesc în acest colț de poveste al Slovaciei.