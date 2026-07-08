Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat miercuri că a trimis în judecată doi agenţi de poliţie penitenciară, în vârstă de 21, respectiv 26 de ani, acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de tortură.

Victima lor este un deţinut în vârstă de 19 ani. Potrivit unor surse din anchetă, este vorba de elevul care, în iunie 2023, a înjunghiat mortal o fată în Grădina Botanică din Craiova şi l-a rănit grav pe prietenul acesteia.

Condamnat definitiv la 15 ani închisoare, Mario Alexandru Fojică a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde doi poliţişti ar fi decis să-i aplice o „corecţie" pentru fapta comisă.

Tânărul, lovit cu un ciocan

Gardienii l-ar fi bătut timp de mai multe ore pe tânărul deţinut cu picioarele, pumnii şi au folosit şi un ciocan. Mai mult, ei l-ar fi îndemnat pe colegul de celulă să-l lovească.

„Din probele administrate a rezultat că, la data de 04.10.2024, în incinta unui penitenciar din municipiul Bucureşti, cei doi agenţi de poliţie penitenciară, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au acţionat, pe parcursul mai multor ore, în baza unei înţelegeri prealabile, provocând persoanei vătămate (un bărbat în vârstă de 19 ani, deţinut pentru comiterea unei infracţiuni contra vieţii) puternice suferinţe fizice şi psihice, prin lovirea repetată cu mâinile, cu picioarele şi cu un obiect contondent, precum şi prin determinarea unui alt deţinut să exercite, la rândul său, acte de violenţă asupra acesteia. Scopul urmărit a fost acela de a pedepsi victima pentru comiterea infracţiunii pentru care fusese condamnată. În urma actelor de violenţă, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale", a explicat Parchetul, într-un comunicat de presă.

În dosar a fost trimis în judecată şi un asistent medical de la Penitenciarul Rahova, în vârstă de 34 de ani, acuzat de săvârşirea infracţiunilor de favorizare a făptuitorului şi fals intelectual.

Anchetatorii susţin că asistentul ar fi ştiut de actele de tortură la care a fost supus deţinutul, însă a ales să nu anunţe autorităţile.

„Cel de-al treilea inculpat, având atribuţii de asistent medical în cadrul aceluiaşi penitenciar, deşi a constatat, cu ocazia examinării medicale a persoanei vătămate, existenţa unor urme de violenţă fizică, nu a sesizat organele de urmărire penală şi a consemnat în evidenţele medicale menţiuni nereale privind vechimea leziunilor", a transmis Parchetul.

O fată de 14 ani, ucisă în Grădina Botanică

O fată de 14 ani şi prietenul acesteia au fost înjunghiaţi, pe 27 iunie 2023, în timp ce se aflau în Grădina Botanică, eleva decedând în urma rănilor suferite. Atacatorul - Mario Alexandru Fojică - era la acel moment elev la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu".

Anchetatorii susţin că atacatorul a plecat de acasă cu intenţia clară de a ucide pe cineva, rămânându-i doar să-şi aleagă victimele.

„Inculpatul a luat hotărârea de a ucide înainte de a pleca de acasă, sens în care s-a pregătit, înarmându-se cu un cuţit şi luând asupra sa obiecte apte a nu fi identificat, apoi a reflectat asupra modului, a împrejurărilor, a locului şi a momentului de săvârşire a faptelor. Astfel, chiar dacă inculpatul nu cunoştea cele două victime, din modul în care acesta a acţionat rezultă că a plecat de acasă cu intenţia clară de a ucide pe cineva, rămânându-i doar să-şi aleagă victimele în funcţie de împrejurări şi să acţioneze la momentul oportun", se arată în rechizitoriu.