Raportul, adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri, salută deschiderea negocierilor de aderare cu primul capitol, dedicat valorilor fundamentale, și cere statelor membre ale UE să deschidă fără întârziere toate capitolele de negociere, în funcție de progresele Republicii Moldova, transmite Parlamentul European.

Eurodeputații subliniază că lansarea negocierilor oficiale reprezintă o recunoaștere a reformelor implementate de Chișinău și atrag atenția că procesul de aderare nu ar trebui blocat din cauza unor neînțelegeri bilaterale între statele membre.

Reforma justiției și lupta împotriva corupției

Raportul ia act de evaluarea Comisiei Europene, potrivit căreia Republica Moldova a făcut progrese importante în reforma justiției și în combaterea corupției. În același timp, Parlamentul European consideră că reducerea influenței oligarhilor asupra vieții politice, economice și a mass-mediei rămâne o prioritate.

Parlamentul European condamnă presiunile și ingerințele continue ale Rusiei în afacerile interne ale Republicii Moldova și în procesele sale democratice. Eurodeputații solicită Uniunii Europene și statelor membre să își consolideze sprijinul pentru securitatea cibernetică, comunicarea strategică, presa independentă și instituțiile democratice din Republica Moldova.

Sprijin pentru integrarea economică și independența energetică

Raportul salută aprofundarea integrării economice a Republicii Moldova în piața unică europeană și încurajează noi măsuri pentru liberalizarea comerțului și integrarea sectorială. De asemenea, eurodeputații apreciază planul autorităților de la Chișinău de a reduce dependența de resursele energetice rusești.

În document este reafirmat sprijinul Parlamentului European pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. Totodată, eurodeputații cer Rusiei să își retragă trupele, echipamentele militare și muniția din regiunea separatistă.

Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Sven Mikser, a declarat că deschiderea negocierilor de aderare este „un semnal clar că Uniunea Europeană recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării”.

„Republica Moldova a înregistrat progrese solide, în ciuda circumstanțelor dificile. Atingerea obiectivului ambițios de încheiere a negocierilor de aderare până în 2028 va însemna accelerarea și mai mult a reformelor. UE trebuie să ofere un sprijin de neclintit pentru a ajuta Republica Moldova să reușească”, a afirmat acesta.