Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile

Stiri actuale
14-12-2025 | 19:43
×
Codul embed a fost copiat

Chiar dacă sunt interzise prin lege, petardele încă se vând la negru și duc la accidentări grave. S-a întâmplat într-o comună din județul Brăila, unde doi frați, de 8 și 11 ani, au fost răniți de un articol pirotehnic periculos.

autor
Marius Grama

Tatăl lor a sunat speriat la 112 și a anunțat că băieții au suferit arsuri, inclusiv în zona feței.

Copiii au fost duși la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic din Brăila.

Pentru că cel mai mic are răni inclusiv pe brațe și torace, a fost transferat la Galați.

Vânzarea de petarde reprezintă infracțiune și se pedepsește chiar și cu închisoarea.

Citește și
Polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal de un bărbat
Polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal de un bărbat
Festival dedicat prăjiturilor de Crăciun, în Dubrovnik. Fondurile obținute de vânzări merg către copiii sărmani

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, braila, pericole, petarde,

Dată publicare: 14-12-2025 18:57

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
Citește și...
„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal
Stiri actuale
„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal

Aproximativ 3.000 de articole pirotehnice fără autorizaţie au fost descoperite şi confiscate de poliţiştii de frontieră din Sectorul Călăraşi, în urma unor controale asupra a două autoturisme oprite în trafic.

Polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal de un bărbat
Stiri actuale
Polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal de un bărbat

Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii făcute în Târgovişte şi în comuna Băleni.

Recomandări
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale
Stiri externe
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale

Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.

Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”
Stiri actuale
Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”

Sindicatul Europol a reacționat după ce vicepremierul Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public și susține că dacă țara avea zece oameni ca el, „probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney.

Top citite
1 inghetata
Shutterstock
Stiri Diverse
Diferențele dintre gelato, sorbet și înghețată. Ce desert să alegi și de ce
2 inima
Shutterstock
Doctor de bine
Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care urmează să-și refacă mariajul
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28