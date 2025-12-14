Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile

Chiar dacă sunt interzise prin lege, petardele încă se vând la negru și duc la accidentări grave. S-a întâmplat într-o comună din județul Brăila, unde doi frați, de 8 și 11 ani, au fost răniți de un articol pirotehnic periculos.

Tatăl lor a sunat speriat la 112 și a anunțat că băieții au suferit arsuri, inclusiv în zona feței.

Copiii au fost duși la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic din Brăila.

Pentru că cel mai mic are răni inclusiv pe brațe și torace, a fost transferat la Galați.

Vânzarea de petarde reprezintă infracțiune și se pedepsește chiar și cu închisoarea.

