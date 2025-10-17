Descoperirea făcută la o locuință după ce o femeie transportată la spital nu a mai putut contacta familia de acasă

Doi copii și părinții lor din Galați au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în locuința lor.

Mama copiilor a fost cea care a ajuns prima la spital. Joi seară, femeia se simțea rău, iar o ambulanță a dus-o la spitalul județean din Galați, unde a rămas internată.

Dimineață, nu a reușit să ia legătura nici cu soțul și nici cu vreunul dintre copii. Speriată, a sunat la 112 și a cerut ajutor.

Un echipaj SMURD a plecat spre locuința ei, iar acolo salvatorii l-au găsit pe soțul femeii în stare de inconștiență, dar și pe cei doi copii – unul de 9 ani, celălalt de 13 ani – în stare gravă.

Medicii spun că toți aveau semnele unei intoxicații cu monoxid de carbon. De altfel, în casă, pompierii au găsit o butelie GPL din care ieșeau în continuare gaze.

Acum, copilul de 9 ani este în comă. Polițiștii și pompierii au deschis o anchetă care va stabili cum s-a produs incidentul.

