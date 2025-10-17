Descoperirea făcută la o locuință după ce o femeie transportată la spital nu a mai putut contacta familia de acasă

Stiri actuale
17-10-2025 | 13:49
×
Codul embed a fost copiat

Doi copii și părinții lor din Galați au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în locuința lor.

autor
Dan Cucu,  Ilknur Pintilie

Mama copiilor a fost cea care a ajuns prima la spital. Joi seară, femeia se simțea rău, iar o ambulanță a dus-o la spitalul județean din Galați, unde a rămas internată.

Dimineață, nu a reușit să ia legătura nici cu soțul și nici cu vreunul dintre copii. Speriată, a sunat la 112 și a cerut ajutor.

Un echipaj SMURD a plecat spre locuința ei, iar acolo salvatorii l-au găsit pe soțul femeii în stare de inconștiență, dar și pe cei doi copii – unul de 9 ani, celălalt de 13 ani – în stare gravă.

Medicii spun că toți aveau semnele unei intoxicații cu monoxid de carbon. De altfel, în casă, pompierii au găsit o butelie GPL din care ieșeau în continuare gaze.

Citește și
explozie rahova - imagini cu salvatorii
Explozie în Capitală, în cartierul Rahova. Primarul general interimar anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă

Acum, copilul de 9 ani este în comă. Polițiștii și pompierii au deschis o anchetă care va stabili cum s-a produs incidentul.

Explozia din Rahova: ”A sărit în aer tot blocul, s-a ales praful de orice”. Primele mărturii ale supraviețuitorilor

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, galati, intoxicatie, butelie,

Dată publicare: 17-10-2025 13:49

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Citește și...
Explozie în Rahova. Primele imagini de la blocul de 8 etaje distrus de o deflagrație. Trei persoane au murit | FOTO
Stiri actuale
Explozie în Rahova. Primele imagini de la blocul de 8 etaje distrus de o deflagrație. Trei persoane au murit | FOTO

O puternică explozie a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București. Un bloc de opt etaje a fost grav avariat în urma exploziei. Trei persoane și-au pierdut viața în urma deflagrației.

Explozie în Capitală, în cartierul Rahova. Primarul general interimar anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă
Stiri actuale
Explozie în Capitală, în cartierul Rahova. Primarul general interimar anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare.

Șeful DSU: Gazele din blocul distrus de explozie au fost oprite joi, cineva le-a redeschis. Clădirea, în risc de prăbușire
Stiri actuale
Șeful DSU: Gazele din blocul distrus de explozie au fost oprite joi, cineva le-a redeschis. Clădirea, în risc de prăbușire

Gazele din blocul distrus de explozie în Sectorul 5 ar fi fost oprite joi, după o intervenție a furnizorului, dar cineva le-ar fi repornit, a afirmat vineri șeful DSU, Raed Arafat. Potrivit acestuia, blocul se află în pericol de prăbușire.

Recomandări
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Stiri actuale
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar mai mulți au fost grav răniți.

 
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud
Stiri actuale
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”
Stiri externe
Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Octombrie 2025

46:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28