Ruşii, sfătuiţi să nu călătorească în Germania. „Vă veţi rezolva problemele sau credeţi că totul este în regulă”

26-12-2025 | 12:29
Maria Zaharova
Ministerul de Externe de la Moscova i-a sfătuit joi pe cetăţenii ruşi să nu călătorească în Germania din cauza a ceea ce a descris ca fiind încălcări continue ale drepturilor omului în ţara europeană, informează EFE.

Ioana Andreescu

"Îi îndemnăm pe cetăţenii ţării noastre să se abţină să călătorească în Germania sau să o facă doar dacă este absolut necesar", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, într-o conferinţă de presă.

Ea a adăugat că recomandări în acest sens au fost deja publicate pe site-urile oficiale ale ministerului şi ale misiunilor diplomatice ruse.

"Acest lucru ar putea fi util pentru jurnaliştii cu destinaţia Germania, deoarece există probleme şi aici", a adăugat purtătoarea de cuvânt, fără a oferi mai multe detalii.

Zaharova a adresat, de asemenea, o întrebare retorică autorităţilor de la Berlin: "Vă veţi rezolva problemele sau credeţi că totul este în regulă?"

"Îmi amintesc că în istoria Germaniei au existat momente când autorităţile au perceput astfel de demonstraţii naţionaliste ca un fel de normă, ceea ce a dus la o catastrofă globală", a declarat ea.

Recent, guvernul de la Berlin l-a convocat pe ambasadorul rus, Serghei Neceaiev, după ce serviciile de informaţii germane au atribuit Rusiei un atac cibernetic asupra controlului traficului aerian german în 2024 şi o campanie de dezinformare în perioada premergătoare alegerilor generale din februarie.

"Rusia ne ameninţă securitatea, nu doar cu războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, ci şi aici, în Germania... Acţiunile inacceptabile ale Rusiei au consecinţe", a declarat la acea vreme Martin Giese, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe german.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat în urmă cu două săptămâni că preşedintele rus Vladimir Putin nu se va opri dacă Ucraina va cădea, la fel cum pentru Adolf Hitler în 1938 nu a fost suficientă Regiunea Sudeţilor din Cehoslovacia, pe care a invadat-o după Conferinţa de la Munchen.

Merz a insistat că, în realitate, Europa ar fi trebuit să-şi dea seama despre planurile lui Putin încă din 2014, când a avut loc anexarea peninsulei ucrainene Crimeea şi a început conflictul dintre forţele separatiste susţinute de Rusia şi ucrainenii din Donbas.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina

Sursa: Agerpres

26-12-2025 12:29

