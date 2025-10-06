O femeie de 83 de ani din Dolj, violată în propria casă de un vecin. Bărbatul lucra de ani de zile în gospodăria bătrânei

O femeie de 83 de ani din Dolj a fost batjocorită în casa ei de un individ cu 30 de ani mai tânăr. Bărbatul lucra de multă vreme în gospodăria bătrânei şi, într-una dintre zile, a profitat de ea.

Victima a strigat după ajutor, dar nu a fost auzită de nimeni și de-abia a doua zi a putut povesti ce a pățit. Agresorul este arestat acum pentru viol.

Bătrâna locuieşte singură. A doua zi, după ce agresorul a plecat, a reuşit să îi povestească unei alte femei coşmarul prin care trecuse.

Vecină: Cum să rămân indiferentă, am chemat poliția. A venit de a făcut treabă în curte, eu nu știu ce s-a întâmplat, ca nu e prima dată când vine să facă treabă la oamenii astea aici.

Mărturia victimei

Bărbatul de 50 de ani este şi vecin cu victima și stă la doar câteva case distanţă. De câţiva ani venea săptămânal să o ajute cu treburi prin gospodărie.

Victima: Sunt 6 ani de zile de cand vine în curtea mea și nu s-a întâmplat și acum s-a întâmplat. Cine să vie în ajutor? Dumnezeu din cer.

Individul locuieşte cu mama lui şi este necăsătorit. Femeii nu îi vine să creadă că s-a ajuns la așa ceva.

Mama suspectului: I-a lucrat, el i-a cules via, el i-a umflat butoaiele, el i-a spălat mă rog așa, i-a tras și vinul. Când se termină cu vin și cu aia găsi motivul că a făcut ce a făcut. Eu nu cred, nu aș crede, poate necuratul și-a băgat coada acum e cu dus-întors.

Andreea Mateescu, purtător de cuvant IPJ Dolj: Cel în cauză a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul riscă acum să îți petreacă următorii 10 ani după gratii, pentru viol.

