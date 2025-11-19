Doi bărbaţi din Botoşani, reţinuţi pentru fraude: Îşi loveau singuri maşinile ca să încaseze despăgubiri

Poliţiştii din Botoşani au reţinut miercuri doi bărbaţi de 35 şi 38 de ani, din oraşul Ştefăneşti, suspectaţi că îşi avariau intenţionat autoturismele pentru a încasa daune de la societăţile de asigurări, prin constatări amiabile false.

Cinci percheziţii domiciliare au avut loc la locuinţele celor doi, în urma cărora au fost ridicate documente, telefoane mobile şi alte probe.

„Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi provocat în mod intenţionat avarii unor autoturisme, ulterior întocmind în fals documentele privind constatarea amiabilă, pentru a beneficia de valoarea daunelor oferite de firmele de asigurări. Prejudiciul creat prin activitatea infracţională a fost estimat la peste 150.000 lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, Delia Nenişcu.

Cei doi indivizi au fost conduşi la sediul Poliţiei cu mandate de aducere şi, după audieri, au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tentativă la înşelăciunea privind asigurările.

Ei vor fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













