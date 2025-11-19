Doi bărbaţi din Botoşani, reţinuţi pentru fraude: Îşi loveau singuri maşinile ca să încaseze despăgubiri

19-11-2025 | 11:15
Poliţiştii din Botoşani au reţinut miercuri doi bărbaţi de 35 şi 38 de ani, din oraşul Ştefăneşti, suspectaţi că îşi avariau intenţionat autoturismele pentru a încasa daune de la societăţile de asigurări, prin constatări amiabile false.

Cinci percheziţii domiciliare au avut loc la locuinţele celor doi, în urma cărora au fost ridicate documente, telefoane mobile şi alte probe.

„Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi provocat în mod intenţionat avarii unor autoturisme, ulterior întocmind în fals documentele privind constatarea amiabilă, pentru a beneficia de valoarea daunelor oferite de firmele de asigurări. Prejudiciul creat prin activitatea infracţională a fost estimat la peste 150.000 lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, Delia Nenişcu.

Cei doi indivizi au fost conduşi la sediul Poliţiei cu mandate de aducere şi, după audieri, au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tentativă la înşelăciunea privind asigurările.

Ei vor fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Sursa: Pro TV

Etichete: daune, perchezitii, asigurari, frauda,

Dată publicare: 19-11-2025 11:08

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Gorj au aplicat o amendă de 30.000 de lei la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu în urma decesului unui bărbat de 78 de ani în ambulanță.

Cauciucurile de iarnă devin obligatorii doar în condiții de gheață și polei și nu se raportează, legal, la perioada calendaristică a iernii. Legislația rutieră nu s-a schimbat.

Ne apropiem de luna cadourilor, așa că ornamentele de Crăciun încep să fie tot mai căutate. La Peștișani, în județul Gorj, oamenii pot cumpăra decorațiuni realizate de bunici. Banii strânși vor fi transformați în daruri pentru cei fără posibilități.

MApN a anunțat, miercuri, că o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.  

După ce negocierile cu magistrații au eșuat, coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.

