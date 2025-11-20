Două persoane reținute în cazul camionului încărcat cu muniţie de război la granița cu România. De unde ar fi venit armele

Stiri actuale
20-11-2025 | 20:29
camion arme vama

Două persoane au fost reținute 72 de ore după ce la Leușeni-Albița, într-un camion cu numere din R. Moldova, au fost descoperite arme și muniții.

autor
Aura Trif

Urmărirea penală a fost pornită de către Serviciul Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, pentru contrabandă cu muniţii şi alte bunuri strategice, relatează şi Deschide.md.

Pentru investigarea cazului, procurorii PCCOCS au constituit un grup mixt de urmărire penală, din care fac parte ofiţeri ai Serviciului Vamal, ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) şi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

PCCOCS a precizat că dosarul este în curs de investigare, iar amănunte vor fi comunicate ulterior. Conform informaţiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina.

Cazul camionului încărcat cu muniţie de război ar putea fi dezbătut în parlament. Vicepreşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Renato Usatîi, susţine că armele ar fi provenit din Ucraina şi solicită organizarea unor audieri urgente la următoarea şedinţă a acestei structuri.

Citește și
sofer cu pneuri distruse
Un șofer de camion drogat circula pe autostradă cu pneurile distruse. Avea o tonă de marfă peste limită și vorbea la telefon

Ce arme au fost descoperite în camion

Potrivit lui Renato Usatîi, în remorca camionului ar fi fost depistate inclusiv muniţii de tip FIM-92 Stinger, un sistem portabil antiaerian cu rază de acţiune de până la 4.8 kilometri, armament extrem de periculos, care nu se află în dotarea Republicii Moldova.

Deputatul a precizat că peste 3.000 de sisteme Stinger au fost livrate Ucrainei de SUA, iar alte sute au fost oferite de state europene, sugerând că armamentul depistat ar fi putut ajunge în Republica Moldova pe ruta ucraineană.

Renato Usatîi a declarat că va solicita includerea acestui subiect pe ordinea de zi a şedinţei din 26 noiembrie a Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, la care sunt programate audieri privind traficul de droguri.

Totodată, Usatîi solicită implicarea autorităţilor din trei state, Republica Moldova, România şi Ucraina, într-o anchetă comună, transparentă, pentru a identifica toate persoanele implicate în acest caz.

Prinţul William şi Prinţesa de Wales, apariţie elegantă la Royal Variety Performance, alături de Paddington Bear. FOTO

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, Republica Moldova, camion, arme, Albita, armament,

Dată publicare: 20-11-2025 20:29

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Citește și...
Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Unde urma să ajungă încărcătura
Stiri actuale
Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Unde urma să ajungă încărcătura

A fost alertă în Vama Albița, la granița cu Republica Moldova.

Un șofer de camion drogat circula pe autostradă cu pneurile distruse. Avea o tonă de marfă peste limită și vorbea la telefon
Stiri externe
Un șofer de camion drogat circula pe autostradă cu pneurile distruse. Avea o tonă de marfă peste limită și vorbea la telefon

Poliția din Navarra, din Spania, a oprit un șofer de camion care încălca cinci reguli grave de circulație. Camionul avea anvelope fabricate în urmă cu 16 ani și era încărcat cu o tonă peste limita admisă.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Accident înfiorător în București. Un cablu de la rețeaua electrică a tramvaielor la care lucra o echipă de intervenții a STB a fost agățat de un camion și a lovit o femeie de 69 de ani care mergea pe marginea străzii.

Recomandări
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un
Stiri externe
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.  

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis
Stiri Justitie
Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Noiembrie 2025

51:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28