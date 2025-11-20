Două persoane reținute în cazul camionului încărcat cu muniţie de război la granița cu România. De unde ar fi venit armele

Două persoane au fost reținute 72 de ore după ce la Leușeni-Albița, într-un camion cu numere din R. Moldova, au fost descoperite arme și muniții.

Urmărirea penală a fost pornită de către Serviciul Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, pentru contrabandă cu muniţii şi alte bunuri strategice, relatează şi Deschide.md.

Pentru investigarea cazului, procurorii PCCOCS au constituit un grup mixt de urmărire penală, din care fac parte ofiţeri ai Serviciului Vamal, ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) şi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

PCCOCS a precizat că dosarul este în curs de investigare, iar amănunte vor fi comunicate ulterior. Conform informaţiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina.

Cazul camionului încărcat cu muniţie de război ar putea fi dezbătut în parlament. Vicepreşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Renato Usatîi, susţine că armele ar fi provenit din Ucraina şi solicită organizarea unor audieri urgente la următoarea şedinţă a acestei structuri.

Ce arme au fost descoperite în camion

Potrivit lui Renato Usatîi, în remorca camionului ar fi fost depistate inclusiv muniţii de tip FIM-92 Stinger, un sistem portabil antiaerian cu rază de acţiune de până la 4.8 kilometri, armament extrem de periculos, care nu se află în dotarea Republicii Moldova.

Deputatul a precizat că peste 3.000 de sisteme Stinger au fost livrate Ucrainei de SUA, iar alte sute au fost oferite de state europene, sugerând că armamentul depistat ar fi putut ajunge în Republica Moldova pe ruta ucraineană.

Renato Usatîi a declarat că va solicita includerea acestui subiect pe ordinea de zi a şedinţei din 26 noiembrie a Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, la care sunt programate audieri privind traficul de droguri.

Totodată, Usatîi solicită implicarea autorităţilor din trei state, Republica Moldova, România şi Ucraina, într-o anchetă comună, transparentă, pentru a identifica toate persoanele implicate în acest caz.

