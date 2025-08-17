Doi bărbați din Argeș au fost arestați preventiv după ce au lovit un polițist şi au avariat o autospecială

Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv într-un dosar de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere, după ce au lovit un poliţist şi au avariat o autospecială a Poliţiei. Ei au devenit agresivi cu echipajul, după ce poliţiştii l-au imobilizat pe fratele lor, prins intrând ilegal într-o locuinţă.

Incidentele violente au avut loc în noaptea de 15 spre 16 august, aproape de miezul nopţii, în comuna Mălureni. Poliţiştii care au intervenit în urma unui apel la 112 au constatat că, pe fondul consumului de alcool, un bărbat de 27 de ani, din comuna Păuleasca, a intrat fără drept în curtea şi locuinţa unui localnic din Mălureni, proprietarul surprinzându-l şi chemând autorităţile.

„La momentul sosirii echipajului de poliţie, bărbatul de 27 de ani se manifesta agresiv verbal, fapt ce a impus efectuarea procedurii de imobilizare. În aceste împrejurări, alţi doi bărbaţi, identificaţi ca fiind fraţii celui în cauză, s-au opus: unul dintre aceştia a lovit cu o piatră pe unul dintre poliţişti, iar altul l-a lovit cu piciorul în zona corpului pentru a-l determina să îi dea drumul. Bărbatul de 27 de ani a fost încătuşat, însă ceilalţi doi au aruncat cu pietre asupra autospecialei de poliţie, provocând avarii”, informează Poliţia Argeş.

Pentru aplanarea scandalului a fost nevoie de intervenţia luptătorilor de la Serviciul Acţiuni Speciale Argeş şi a jandarmilor. Cei doi bărbaţi care au fost violenţi cu echipajul au vârste de 34 şi 25 de ani.

Ei au fost depistaţi şi conduşi la sediul poliţiei, iar după audieri au fost prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă. În cursul serii de 16 spre 17 august, Judecătoria Curtea de Argeş a emis mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele lor.

