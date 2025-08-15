Un tânăr de 22 de ani din Teleorman, prins după o urmărire cu focuri de armă. Nu avea permis și a lovit o mașină de poliție

Stiri actuale
15-08-2025 | 13:17
politia romana
Shutterstock

Un tânăr de 22 de ani din judeţul Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să şofeze fără permis de conducere, a avariat o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control.

autor
Sabrina Saghin

Când a constatat că nu poate părăsi locul cu maşina, a abandonat autovehiculul şi a fugit, fiind prins şi reţinut, după o urmărire prin curţile localnicilor şi după ce poliţiştii au tras două focuri de armă.

Evenimentele au avut loc în seara zilei de joi, 14 august.

„În jurul orei 18.20, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi interveneau la un eveniment, în comuna Gălăteni, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Videle au observat în trafic un autoturism, ce ar fi fost condus de un bărbat, despre care se cunoştea că nu ar deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, informează, vineri, oficiali ai Poliţiei judeţene Teleorman.

Poliţiştii au făcut semnal regulamentar de oprire a autoturismului în cauză, conducătorul auto oprind autovehiculul pentru un moment, însă continuând ulterior să facă o manevră de mers înapoi, pentru a scăpa de controlul poliţiştilor.

Citește și
politia romana
Un bărbat de 32 de ani a fost reținut după ce a omorât caprele vecinului. Cum s-a ajuns la această faptă

Maşina condusă de bărbatul fără permis a acroşat autospeciala de poliţie care staţiona şi la volanul căreia se afla un poliţist din cadrul Compartimentului Rutier Videle.

După impact, şoferul a abandonat autoturismul şi a fugit de la faţa locului, prin curţile locuinţelor din zonă, poliţiştii pornind în urmărirea acestuia şi somându-l cu două focuri de armă.

Fugarul, care are de 22 de ani şi este din comuna Gălăteni, a fost imobilizat, testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Rezultatul testării pentru consumul de substanţe interzise a fost negativ.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru mai multe infracţiuni.

Sursa: News.ro

Etichete: accident, politie, tanar,

Dată publicare: 15-08-2025 13:17

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
Citește și...
Un român din Germania este căutat de poliție după ce ar fi agresat sexual o fetiță de șase ani, lângă un parc acvatic
Stiri Virale
Un român din Germania este căutat de poliție după ce ar fi agresat sexual o fetiță de șase ani, lângă un parc acvatic

Un român este acuzat că a agresat sexual o fetiță de șase ani care a plecat de lângă părinți, într-un parc acvatic. Bărbatul este încă în libertate.

Un bărbat de 32 de ani a fost reținut după ce a omorât caprele vecinului. Cum s-a ajuns la această faptă
Stiri actuale
Un bărbat de 32 de ani a fost reținut după ce a omorât caprele vecinului. Cum s-a ajuns la această faptă

Un tânăr a fost reţinut de poliţişti după ce a ucis două capre ale unuia dintre vecinii săi, au declarat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. E căutat de poliție
Stiri actuale
Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. E căutat de poliție

Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan a lipsit. Peste 10.000 de turiști au urmărit festivitățile
Stiri actuale
Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan a lipsit. Peste 10.000 de turiști au urmărit festivitățile

Ziua Marinei a fost sărbătorită cu onoruri militare pe faleza Cazinoului din Constanța. Peste 10.000 de turiști au urmărit cu încântare spectacolul navelor militare, al elicopterelor și avioanelor de vânătoare.

Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO
Stiri Justitie
Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 August 2025

03:22:14

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12