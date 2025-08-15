Un tânăr de 22 de ani din Teleorman, prins după o urmărire cu focuri de armă. Nu avea permis și a lovit o mașină de poliție

Un tânăr de 22 de ani din judeţul Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să şofeze fără permis de conducere, a avariat o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control.

Când a constatat că nu poate părăsi locul cu maşina, a abandonat autovehiculul şi a fugit, fiind prins şi reţinut, după o urmărire prin curţile localnicilor şi după ce poliţiştii au tras două focuri de armă.

Evenimentele au avut loc în seara zilei de joi, 14 august.

„În jurul orei 18.20, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi interveneau la un eveniment, în comuna Gălăteni, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Videle au observat în trafic un autoturism, ce ar fi fost condus de un bărbat, despre care se cunoştea că nu ar deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, informează, vineri, oficiali ai Poliţiei judeţene Teleorman.

Poliţiştii au făcut semnal regulamentar de oprire a autoturismului în cauză, conducătorul auto oprind autovehiculul pentru un moment, însă continuând ulterior să facă o manevră de mers înapoi, pentru a scăpa de controlul poliţiştilor.

Maşina condusă de bărbatul fără permis a acroşat autospeciala de poliţie care staţiona şi la volanul căreia se afla un poliţist din cadrul Compartimentului Rutier Videle.

După impact, şoferul a abandonat autoturismul şi a fugit de la faţa locului, prin curţile locuinţelor din zonă, poliţiştii pornind în urmărirea acestuia şi somându-l cu două focuri de armă.

Fugarul, care are de 22 de ani şi este din comuna Gălăteni, a fost imobilizat, testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Rezultatul testării pentru consumul de substanţe interzise a fost negativ.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru mai multe infracţiuni.

