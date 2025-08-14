Un bărbat de 32 de ani a fost reținut după ce a omorât caprele vecinului. Cum s-a ajuns la această faptă

Stiri actuale
14-08-2025 | 10:07
politia romana
Shutterstock

Un tânăr a fost reţinut de poliţişti după ce a ucis două capre ale unuia dintre vecinii săi, au declarat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

autor
Sabrina Saghin

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au emis, miercuri, ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele unui tânăr, de 32 de ani, din oraşul Flămânzi, cercetat pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, potrivit reprezentanților IPJ.

„În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, la data de 12 august, în jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict avut cu un vecin, ar fi ucis două dintre caprele pe care acesta in urmă le deţinea şi care se aflau pe terenul din spatele locuinţei", au precizat oficialii IPJ. 

Sursa: Agerpres

Etichete: barbat, capre, flamanzi,

Dată publicare: 14-08-2025 10:07

Articol recomandat de sport.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Citește și...
Un bărbat din Bihor care și-a omorât fosta educatoare și pe fiul ei a fost condamnat la închisoare pe viață
Stiri Virale
Un bărbat din Bihor care și-a omorât fosta educatoare și pe fiul ei a fost condamnat la închisoare pe viață

Un bărbat din Bihor a fost condamnat la închisoare pe viaţă, după ce la începutul acestui an şi-a omorât fosta educatoare şi pe fiul acesteia.

Masacru la nuntă. Mirele a omorât cu cuțitul un nuntaș și a rănit alți doi când s-a dus să ia mireasa de acasă
Stiri externe
Masacru la nuntă. Mirele a omorât cu cuțitul un nuntaș și a rănit alți doi când s-a dus să ia mireasa de acasă

Un tânăr mire din Bulgaria a fost reținut după ce a înjunghiat mortal o persoană și a rănit alte două, după ce a intrat în conflict cu rudele femeii cu care urma să se căsătorească. Mirele se ducea să ia mireasa de acasă pentru a merge la nuntă.

Gest extrem comis de un bărbat din Olt. A fost reținut după ce a omorât câinele vecinului
Stiri actuale
Gest extrem comis de un bărbat din Olt. A fost reținut după ce a omorât câinele vecinului

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce, marţi dimineaţa, a agresat câinele unui vecin, iar animalul a murit din cauza rănilor suferite.

Recomandări
Economia României a crescut cu 1,2% în T2. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune
Stiri Economice
Economia României a crescut cu 1,2% în T2. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

PIB-ul a crescut cu 1,2% în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, arată datele INS. Economia a crescut cu 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Teritoriile ucrainene pe care le-ar vrea Putin în schimbul păcii. „Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni”
Stiri externe
Teritoriile ucrainene pe care le-ar vrea Putin în schimbul păcii. „Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni”

Deși Donald Trump a propus un schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, este neclar cum ar putea deveni acest plan realitate. În prezent, Moscova controlează 20% din teritoriul statului vecin, asta în timp ce Kievul a pierdut zonele cucerite din Kursk.

Incendiu minor la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate
Stiri actuale
Incendiu minor la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate

Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 August 2025

45:52

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12