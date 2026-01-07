Ucraineni arestați în timpul tranzacției de vânzare a copilului nou-născut. Cât au primit pe bebeluș

Stiri externe
07-01-2026 | 20:25
O mamă și partenerul ei au fost arestați după ce ar fi încercat să-și vândă nou-născutul. Mama ucraineancă născuse în urma cu doar o zi înainte de „tranzacție”.

autor
Mihai Niculescu

Cuplul ucrainean a fost reținut în orașul Mykolaiv, din sudul țării, la scurt timp după ce a predat nou-născutul în schimbul sumei de 10.000 de dolari. În imagini apare momentul arestării, iar apoi forțele de poliție numără banii care ar reprezenta plata pentru copil, arată publicația The Sun.

În final, nou-născutul, înfășurat într-o pătură, este văzut în brațele unui oficial al statului.

vanzare copil ucraineni

Autoritățile au dezvăluit că suspecții sunt o femeie de 21 de ani și partenerul ei de 38 de ani.

Se pare că cei doi intenționau să cheltuiască banii pentru „nevoile lor personale”.

Anchetatorii au declarat că cei doi au început să caute potențiali cumpărători încă din ultimele săptămâni de sarcină ale mamei. Chiar se înțeleseseră să vândă copilul înainte de naștere.

Din nefericire pentru cei doi, poliția îi supraveghea, demarând o anchetă penală și punându-i sub supraveghere. În acest timp, cuplul a întâlnit un potențial cumpărător, care a plătit un avans la cumpărarea copilului.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, copil, vanzare,

Dată publicare: 07-01-2026 19:50

