Un bărbat din Arad a reușit să păcălească mai multe societăți comerciale. A emis file cec false timp de trei ani

Stiri actuale
17-12-2025 | 07:58
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat de 35 de ani din județul Arad a fost reținut de polițiști, după ce ar fi înșelat reprezentanții mai multor societăți comerciale.

autor
Adrian Crăciunoiu

Anchetatorii spun că din 2022 încoace, ar fi emis file cec fără acoperire bancară pentru produse și utilaje agricole.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 50.000 de lei.

La percheziții, în locuința suspectului au fost găsite șase file cec.

Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror într-un dosar penal pentru înșelăciune și tentativă de înșelăciune.

Citește și
Un escroc a păcălit prin telefon mai mulți vânzători să-i trimită bani, acumulând în total 18.000 de lei
Un escroc a păcălit prin telefon mai mulți vânzători să-i trimită bani, acumulând în total 18.000 de lei. Ce le-a spus
Atacul terorist din Sydney. Noi dovezi despre pregătirea atacatorilor dar și despre curajul extrem al civililor

Sursa: Pro TV

Etichete: barbat, arad, escrocherie, cecuri,

Dată publicare: 17-12-2025 07:58

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Avocatul escroc din Alba, condamnat la închisoare pentru înşelăciuni de 12 milioane euro, cere clemenţă la plata amenzii
Stiri actuale
Avocatul escroc din Alba, condamnat la închisoare pentru înşelăciuni de 12 milioane euro, cere clemenţă la plata amenzii

Ovidiu Jidveian, un fost avocat din Alba Iulia condamnat definitiv pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave, după ce a încasat 12 milioane euro pentru apartamente pe care nu le-a livrat niciodată. 

Un escroc a păcălit prin telefon mai mulți vânzători să-i trimită bani, acumulând în total 18.000 de lei. Ce le-a spus
Stiri actuale
Un escroc a păcălit prin telefon mai mulți vânzători să-i trimită bani, acumulând în total 18.000 de lei. Ce le-a spus

Un bărbat din Tecuci este acuzat că a păcălit mai mulți oameni să îi vireze sume de bani, sub pretextul că verifică niște aparate de plată.

Schema prin care a fost înșelat un bărbat din Botoșani cu un milion de lei. Unde au ajuns banii
Stiri actuale
Schema prin care a fost înșelat un bărbat din Botoșani cu un milion de lei. Unde au ajuns banii

Un bărbat din Botoșani a rămas fără un milion de lei după ce un escroc l-a înșelat chiar în numele băncii la care omul avea banii în cont.

Recomandări
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană
Interviurile Stirileprotv.ro
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Președintelui american Donald Trump “i se rupe de Europa”, continent care pentru el “nu reprezintă nimic”, afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European
Stiri Politice
Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28