Un bărbat din Arad a reușit să păcălească mai multe societăți comerciale. A emis file cec false timp de trei ani

Un bărbat de 35 de ani din județul Arad a fost reținut de polițiști, după ce ar fi înșelat reprezentanții mai multor societăți comerciale.

Anchetatorii spun că din 2022 încoace, ar fi emis file cec fără acoperire bancară pentru produse și utilaje agricole.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 50.000 de lei.

La percheziții, în locuința suspectului au fost găsite șase file cec.

Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror într-un dosar penal pentru înșelăciune și tentativă de înșelăciune.

