Câte infracțiuni de înșelăciune ar fi comis Patricia Potra până în prezent

Tânăra din Cluj despre care „Inspectorul Pro” a dezvăluit, anul trecut, că ar fi păcălit zeci de persoane, cărora le-a promis consultanță pentru proiecte europene, a fost arestată preventiv.

Anchetatorii au reușit să demonstreze până acum, nouă infracțiuni de înșelăciune, care ar fi avut loc în ultimii trei ani.

Corespondent Știrile PRO TV: „Patricia Potra a pus pe picioare o afacere prin care oferea consultanță pentru atragerea fondurilor europene. O anchetă „Inspectorul Pro” a arătat, în urmă cu un an, că cel puțin 30 de oameni, din mai multe județe, au fost convinși să vină la firma de consultanță a tinerei.

Ea le-a promis mai multor fermieri și patroni ai unor firme mici și mijlocii din întreaga țară că va pregăti și depune proiectele astfel încât ei să poată obține bani europeni.

În realitate, multe documente nici nu ar fi fost depuse. Printre păgubiți s-ar afla și fermieri din Cluj, care ar fi apelat la serviciile de consultanță prin intermediul mamei tinerei. Elena Potra lucra, pe atunci, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj. După ce ancheta a luat amploare, angajata a fost eliberată din funcție.

Contactată anul trecut de reporterii Știrilor PRO TV, Patricia Potra a negat implicarea mamei ei în atragerea clienților și a respins acuzațiile. În urma difuzării reportajului „Inspectorul Pro”, doar o parte dintre persoanele păgubite și-au recuperat atunci sumele achitate în avans.

Acum, magistrații au decis arestarea preventivă a fiicei sale, pentru 30 de zile.”

