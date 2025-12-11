Tânără de 19 ani, arestată pentru înșelăciune prin metoda „accidentul”, după ce a păcălit trei vârstnice. Prejudiciu uriaș

O tânără de 19 ani a fost reținută de polițiști pentru înșelăciune, după ce a păcălit trei vârstnice prin metoda „accidentul”. Prejudiciul depășește 100.000 de lei.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit anchetatorilor, pe 4 și 7 decembrie, trei bătrâne de peste 80 de ani au fost sunate de o persoană care s-a prefăcut a fi medic. Acesta le-a spus că o rudă apropiată a fost implicată într-un accident rutier, iar acum se află în stare gravă la spital. Ulterior, escrocul le-a convins să ofere sume mari de bani pentru așa-zisul tratament de care aveau nevoie rudele.

Alți complici veneau să colecteze banii de la ușa bătrânelor. Printre ei se numără și tânăra de 19 ani care a fost reținută.

Agenții sunt acum pe urmele celorlalți suspecți. Între timp, fata de 19 ani a fost arestată preventiv pentru înșelăciune. Dacă va fi găsită vinovată, riscă între 1 și 5 ani de închisoare.”

