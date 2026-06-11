"În contextul unei intervenţii a organelor de poliţie pentru verificarea unui transport de material lemnos fără documente legale de provenienţă, la data de 23.07.2025, în jurul orei 05:10, în timp ce conducea un autoturism în direcţia comunei Stulpicani, judeţul Suceava, primul inculpat, determinat de cel de-al doilea inculpat, a îndreptat autovehiculul cu intenţie spre o autospecială de poliţie, în care se afla un comisar-şef de poliţie, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu privind constatarea unor posibile infracţiuni la regimul silvic.

Autospeciala de poliţie era staţionată regulamentar în afara părţii carosabile, pe DJ 177A din oraşul Broşteni, judeţul Suceava, impactul cu aceasta având drept consecinţă rănirea persoanei vătămate. Din probele administrate în cauză a reieşit că scopul celor doi inculpaţi a fost acela de a împiedica constatarea infracţiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală în volum de peste 5 metri cubi, comisă anterior de o a altă persoană", transmite Parchetul General.

IPJ Suceava a transmis, la momentul respectiv, că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 21 de ani din comuna Stulpicani, iar în maşină se afla şi fratele acestuia.

Poliţiştii păzeau o autoutilitară care transporta lemne fără documente legale.

"Din primele verificări efectuate de poliţişti s-a constatat faptul că, în cursul nopţii de 22 spre 23 iulie 2025, un echipaj din cadrul Poliţiei Oraşului Broşteni a identificat pe DJ177A o autoutilitară încărcată cu material lemnos, fără ca şoferul să deţină aviz de însoţire sau transport. Având în vedere cele constatate, poliţiştii au indisponibilizat autoutilitara şi au sigilat-o în zona drumului public, urmând ca în cursul acestei zile personalul silvic de specialitate să procedeze la inventarierea încărcăturii şi la dispunerea măsurilor legale.

Totodată, având în vedere zona izolată, poliţiştii au decis şi instituirea unui punct fix de pază cu autospeciala din dotare. În aceste condiţii, în jurul orei 05:30, autospeciala de poliţie care se afla staţionată a fost acroşată de un autoturism care circula pe DJ177A şi care era condus de către un bărbat în vârstă de 21 de ani cu domiciliul în comuna Stulpicani, judeţul Suceava. De asemenea, în autoturismul condus de acesta se afla în calitate de pasager şi fratele şoferului care în noaptea precedentă a condus ansamblul auto care transporta material lemnos", au transmis atunci oficialii IPJ Suceava.