"Luna iunie a debutat şi anul acesta cu instabilitate atmosferică accentuată. (...) Vremea instabilă se va menţine şi la debutul decadei a doua a lunii iunie. O masă de aer polar oceanică, formată deasupra Atlanticului de Nord, s-a extins peste vestul şi centrul Europei, iar începând cu dimineaţa zilei de joi (11 iunie) va aborda şi partea de vest a României. Această masă de aer rece va întâlni aerul cald preexistent, astfel, la contactul între aceste mase de aer cu proprietăţi diferite, vor fi manifestări ale instabilităţii atmosferice de natură termodinamică", notează sursa citată.

Conform ANM, pe parcursul zilei de joi, instabilitatea atmosferică va fi favorizată de apropierea şi evoluţia unui front atmosferic rece, care va înlocui masa de aer cald, umed şi instabil prezentă deasupra ţării.

ANM: O masă de aer rece din Atlantic ajunge deasupra României

Meteorologii precizează că România se va afla joi într-o masă de aer cald şi instabil, favorabilă dezvoltării furtunilor, unele dintre acestea putând fi local puternice.

Astfel, pentru după-amiaza şi seara de joi, principalele riscuri asociate furtunilor convective sunt grindina, în general de mici dimensiuni, dar, izolat, şi de dimensiuni medii, de peste 2 centimetri, cantităţile mari de apă, care pot depăşi 30 - 40 l/mp în intervale de una până la trei ore, precum şi rafalele puternice de vânt care vor însoţi aversele.

"Pe parcursul nopţii de joi spre vineri (11/12 iunie), linia frontului rece se va deplasa spre estul şi sud-estul teritoriului, ceea ce înseamnă că fenomenele de instabilitate vor continua pe zone extinse din centru, sud şi est, numai că, de această dată, cele mai importante elemente vizate sunt cantităţile de apă ce urmează a se înregistra pe arii mai extinse. Vineri vom avea o creştere postfrontală a presiunii atmosferice după trecerea frontului rece, ceea ce va determina şi intensificări ale vântului, iar ploile vor fi prezente îndeosebi în Muntenia şi Dobrogea, unde mai sunt prognozate cantităţi însemnate de apă. Acest episod de instabilitate şi ploi se va încheia vineri seară, iar în tot acest interval sunt estimate cantităţi de apă însemnate pe zone extinse", notează sursa citată.

După maxime de 33 de grade, vremea se răcește accentuat

Potrivit meteorologilor, masa de aer rece va cuprinde treptat întreaga ţară. Astfel, după o zi de joi în care temperaturile ar putea atinge 33 de grade Celsius în zonele de câmpie din Muntenia, vineri maximele se vor situa, în general, între 17 şi 24 de grade Celsius, iar sâmbătă dimineaţa minimele vor coborî local sub 10 grade, mai ales în regiunile din nordul şi centrul ţării.