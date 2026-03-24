DNSC: Campanie de influenţare în care personaje generate cu AI sunt prezentate fals drept polițiști sau jandarmi

Cum acționează atacatorii

"Semnalăm o campanie de influenţare cu micro-targetare la nivelul populaţiei României, care exploatează emoţiile şi contextul social pentru a testa tipul de conţinut la care reacţionează rapid şi eficient utilizatorii de pe social media din România. Atacatorii folosesc personaje generate cu inteligenţă artificială, prezentate în mod fals drept angajaţi ai Poliţiei Române sau Jandarmeriei Române, pentru a creşte credibilitatea conţinutului. Deşi la prima vedere postările par să reflecte situaţii reale, scopul acestora de a testa reacţia publicului şi de a identifica tipare de comportament online precum şi realizarea unei micro-targetări la nivelul populaţiei, pentru a calibra ulterior mesajele de influenţare viitoare. Aceste tehnici sunt utilizate şi în alte state, pentru a înţelege ce tip de conţinut "prinde" la public şi pentru a construi în viitor campanii mai eficiente de influenţare", menţionează sursa citată, într-o postare publicată, marţi, pe pagina oficială de Facebook a instituţiei.