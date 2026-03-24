DNSC: Campanie de influenţare în care personaje generate cu AI sunt prezentate fals drept polițiști sau jandarmi

Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta o ordonanță de urgență „pentru protejarea economiei și a populației”
Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică avertizează asupra unei campanii de influenţare în România, bazată pe micro-targetare, în care sunt folosite personaje generate de AI, prezentate fals ca angajaţi ai Poliţiei sau Jandarmeriei.

Mihaela Ivăncică

Potrivit instituţiei, scopul postărilor, care par să reflecte situaţii reale, este acela de a testa reacţia publicului şi de a identifica tipare de comportament online, pentru a calibra ulterior mesajele de influenţare viitoare.

Cum acționează atacatorii

"Semnalăm o campanie de influenţare cu micro-targetare la nivelul populaţiei României, care exploatează emoţiile şi contextul social pentru a testa tipul de conţinut la care reacţionează rapid şi eficient utilizatorii de pe social media din România. Atacatorii folosesc personaje generate cu inteligenţă artificială, prezentate în mod fals drept angajaţi ai Poliţiei Române sau Jandarmeriei Române, pentru a creşte credibilitatea conţinutului. Deşi la prima vedere postările par să reflecte situaţii reale, scopul acestora de a testa reacţia publicului şi de a identifica tipare de comportament online precum şi realizarea unei micro-targetări la nivelul populaţiei, pentru a calibra ulterior mesajele de influenţare viitoare. Aceste tehnici sunt utilizate şi în alte state, pentru a înţelege ce tip de conţinut "prinde" la public şi pentru a construi în viitor campanii mai eficiente de influenţare", menţionează sursa citată, într-o postare publicată, marţi, pe pagina oficială de Facebook a instituţiei.

Reprezentanţii DNSC subliniază, totodată, că, din aceeaşi categorie fac parte şi "medicamente-minune", care promit vindecări rapide, aplicaţii sau platforme care promit câştiguri financiare nerealiste ori "descoperiri ascunse" menite să creeze senzaţional.

Riscuri ascunse

"În unele cazuri, aceste tactici sunt asociate şi cu tentative de colectare a datelor personale sau fraude online", avertizează experţii în securitate cibernetică.

În aceste situaţii, utilizatorii sunt sfătuiţi să nu distribuie conţinut suspect, chiar dacă pare credibil, să verifice sursa informaţiei din canale oficiale, să analizeze imaginile cu atenţie (conţinutul AI prezintă adesea detalii nefireşti), să fie atenţi la inconsecvenţele din text, voce sau comportamentul personajelor, dar şi să caute confirmări din mai multe surse independente.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

