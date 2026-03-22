Măsura, comunicată într-o scrisoare trimisă liderilor militari, ar urma să intre în vigoare până la finalul anului fiscal, în septembrie.

Maven funcționează ca platformă de comandă și control, procesând rapid volume masive de date provenite din sateliți, drone, radare, senzori și rapoarte de informații pentru a detecta posibile ținte. Trecerea la statutul de program oficial va simplifica adoptarea sistemului în toate ramurile militare și va garanta finanțare stabilă pe termen lung, arată news.ro.

Câștig major pentru Palantir

Decizia consolidează poziția companiei pe piața contractelor guvernamentale. Palantir a obținut în ultimii ani acorduri tot mai consistente cu Washingtonul, inclusiv un contract cu armata SUA de până la 10 miliarde de dolari, ceea ce a propulsat valoarea de piață a firmei spre aproape 360 de miliarde de dolari.

Experți ai ONU au semnalat însă pericolele utilizării inteligenței artificiale în identificarea țintelor militare, în special atunci când deciziile sunt luate fără intervenție umană. Palantir respinge aceste îngrijorări, susținând că sistemul său „nu ia decizii letale" și că operatorii umani rămân responsabili pentru selectarea și aprobarea țintelor.