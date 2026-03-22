În acest context, apare o posibilă alternativă: magazine complet automatizate bazate pe inteligență artificială. În orașul german Nurenberg conceptul a devenit realitate.

Serviciile și recomandările sunt încă limitate, iar reacțiile clienților diferă în funcție, mai ales, de vârstă.

Aceasta este prima măcelărie controlată de inteligența artificială, deschisă în Nurenberg.

Cumpărătorii găsesc ușa mereu deschisă, pentru că... AI-ul nu are nevoie de odihnă.

Julia Jaegler, RTL reporter în Nuremberg: „Am opt invitați în această seară și vreau să gătesc rulade. De ce am nevoie pentru asta?”

În locul unui răspuns prietenos, cumpărătorii primesc un mesaj lung pe care trebuie să-l parcurgă. Astfel, găsesc raftul cu produsul dorit.

La Nürnberg, părerile sunt împărțite în legătură cu măcelarul bazat pe inteligență artificială.

Localnici: „Cred că sfaturile oferite direct sunt mai bune, mai ales când vine vorba de lucruri de genul acesta.” (...)

„Din punctul meu de vedere, sincer, nu este prea grozav. Aș prefera să cumpăr ceva direct de la măcelar.” (...)

„Este cu adevărat grozav. Mai ales acum, vara, când îți vine spontan să faci un grătar cu prietenii seara, poți pur și simplu să treci pe acolo. Este deschis non-stop, așa că, chiar și noaptea, am putea încinge grătarul.”

Program non-stop

Programul non-stop este, fără îndoială, un avantaj. Un măcelar în carne și oase nu poate concura cu așa ceva.

De altfel, acesta spune că nu vede inteligența artificială drept competiție.

Pascal Karatay, specialist măcelar: „La tejghea, nu doar sfaturile sunt esențiale, ci și contactul cu clientul. Un pic de consiliere personală, totul. Este o experiență atât de completă la tejghea încât inteligența artificială nu poate ține pasul.”

Până la urmă... clienta măcelăriei a găsit ce-și dorea.

Julia Jaegler, RTL reporter în Nuremberg: „Am găsit ce aveam nevoie în ofertă: rulade de vită franconiene. Iar aici sunt informațiile pe care le doream de la inteligența artificială: aveți nevoie și de castraveciori murați, muștar, bacon, sare și piper. Poftă bună la rulade, fragede și gustoase.”

Și casa de marcat a dat rateuri în timpul cumpărăturilor. Este clar că mai sunt lucruri de pus la punct.

Julia Jaegler, RTL reporter în Nuremberg: „Se pare că nu pot să plătesc...”

Dirk Freyberger, măcelar-șef: „Deocamdată abordăm mai lent utilizarea inteligenței artificiale și a consultanței bazate pe AI, deoarece este încă în primul an de instruire. Dar, deîndată ce va finaliza pregătirea, vom accelera lucrurile și o vom promova serios. Avem deja câteva idei foarte bune.”