Conform surselor citate de WSJ și CNBC, proiectul este condus de Fidji Simo, responsabilă de aplicațiile companiei, care va supraveghea și echipa de marketing ce se va ocupa de promovarea viitorului produs.

Compania speră că o aplicație unică, care să integreze principalele produse AI, va îmbunătăți experiența utilizatorilor și va optimiza procesul de dezvoltare. Fragmentarea focusului a fost considerată un factor care a încetinit progresul OpenAI până acum.

OpenAI se află sub presiune din partea Google, care câștigă teren cu Gemini în rândul utilizatorilor finali. În segmentul soluțiilor pentru companii, OpenAI a pierdut teren în fața Anthropic, care acum deține aproximativ 73% din piață, față de 60% cât avea OpenAI în decembrie.

Nu este încă clar cât va dura dezvoltarea „super aplicației” și când va fi disponibilă publicului.