Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

Stiri actuale
18-10-2025 | 19:12
×
Codul embed a fost copiat

Au trecut 34 de ore de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară. Anchetatorii au început audierea martorilor.

autor
Daniel Nițoiu

Printre cei care au dat declarații polițiștilor criminaliști sunt și locatari din blocul distrus. Unii dintre ei au susținut că o firmă privată ar fi deschis joi seara robinetul de gaze sigilat dimineața de echipele Distrigaz. Procurorii fac verificări.

Florin Mirea, fost locatar: „Îi întreb de firma privată care a umblat la robinet și spun că da, e adevărat. Nu știu cum se cheamă firma respectivă.”

Acest amănunt nou, extrem de important, este verificat și de polițiști. Aceștia spun că au identificat deja firma privată indicată de locatari.

Corespondent Știrile ProTV: „Deși au trecut 24 de ore de la explozie, pericolul nu a trecut! Nimeni nu intră în blocul afectat de deflagrație, nici măcar procurorii sau specialiștii INSEMEX, care trebuie să spună cum s-a produs mai exact explozia, pentru că întreaga clădire s-ar putea prăbuși peste ei. Tocmai de aceea, această etapă a strângerii de probe s-ar putea întinde pe o perioadă mare de timp.”

Citește și
radu miruta
Ce se întâmplă cu conducerea Salrom după publicarea raportului despre salina Praid. Reacția Ministrului Economiei

Ancheta, deocamdată in rem, este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, pentru infracțiunea de distrugere urmată de dezastru.

Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

Sursa: Pro TV

Etichete: ancheta, explozie, rahova,

Dată publicare: 18-10-2025 18:32

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
Ce se întâmplă cu conducerea Salrom după publicarea raportului despre salina Praid. Reacția Ministrului Economiei
Stiri actuale
Ce se întâmplă cu conducerea Salrom după publicarea raportului despre salina Praid. Reacția Ministrului Economiei

Ministrul Economiei declară după concluziile raportul privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă.

Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Sectorul 5. „Se face identificarea lor pe bază de ADN”
Stiri actuale
Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Sectorul 5. „Se face identificarea lor pe bază de ADN”

Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru două se vor face expertize ADN care să le stabilească cu certitudine identitatea.

Ministrul Sănătății, discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale despre un nou Spital de Arși pentru adulți în Capitală
Stiri actuale
Ministrul Sănătății, discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale despre un nou Spital de Arși pentru adulți în Capitală

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a discutat la Washington D.C. cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, subliniind necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru adulţi în Capitală, o investiţie majoră aflată în pregătire.

Recomandări
Ambasadorul Marii Britanii, despre expulzările românilor din UK. Ce se întâmplă cu cei care locuiesc acolo fără statut
Stiri actuale
Ambasadorul Marii Britanii, despre expulzările românilor din UK. Ce se întâmplă cu cei care locuiesc acolo fără statut

Ambasadorul Marii Britanii în România. Giles Portman, a vorbit, sâmbătă, în platoul Știrilor PRO TV, despre cazul recent în care mai mulți români au fost expulzați din Regatul Unit.

Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, a ajuns, „în siguranță”, la o clinică din Austria.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28