Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

Au trecut 34 de ore de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară. Anchetatorii au început audierea martorilor.

Printre cei care au dat declarații polițiștilor criminaliști sunt și locatari din blocul distrus. Unii dintre ei au susținut că o firmă privată ar fi deschis joi seara robinetul de gaze sigilat dimineața de echipele Distrigaz. Procurorii fac verificări.

Florin Mirea, fost locatar: „Îi întreb de firma privată care a umblat la robinet și spun că da, e adevărat. Nu știu cum se cheamă firma respectivă.”

Acest amănunt nou, extrem de important, este verificat și de polițiști. Aceștia spun că au identificat deja firma privată indicată de locatari.

Corespondent Știrile ProTV: „Deși au trecut 24 de ore de la explozie, pericolul nu a trecut! Nimeni nu intră în blocul afectat de deflagrație, nici măcar procurorii sau specialiștii INSEMEX, care trebuie să spună cum s-a produs mai exact explozia, pentru că întreaga clădire s-ar putea prăbuși peste ei. Tocmai de aceea, această etapă a strângerii de probe s-ar putea întinde pe o perioadă mare de timp.”

Ancheta, deocamdată in rem, este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, pentru infracțiunea de distrugere urmată de dezastru.

