Au fost făcute publice și înregistrări în care mai mulți „nași” negociau locurile și se întreceau care ia șpaga cea mai mare, potrivit Club Feroviar. Iar unii ar fi apelat la o aplicație de inteligență artificială pentru a afla cum pot scăpa de acuzații.

Faptele ar fi fost comise între 2022 și 2023, când 33 de controlori de trenuri ar fi accesat ilegal sistemul informatic al CFR Călători. Ar fi rezervat fictiv locuri în vagoanele de dormit și cușetă cu datele unor elevi care beneficiau de gratuitate, pentru ca apoi să vândă biletele la preț întreg, direct în tren. Banii îi păstrau. Cel puțin doi dintre cei vizați au apelat la inteligența artificială pentru sfaturi care să-i scape de acuzații.

Discuție purtată în data de 14 martie 2024 între M.C. şi o aplicație de inteligență artificială:

M.C. „Ce vină aș avea pentru cele 17 locuri blocate în sistem?”

AI: „În ceea ce privește situația celor 17 locuri rămase blocate în sistem, consider că este important de precizat următoarele:

1. „Nu a existat un prejudiciu concret adus (•) Concluzionând, în lipsa unui prejudiciu real și a unei legături directe de cauzalitate între acțiunea mea și o pierdere efectivă a societății, consider că nu poate fi imputată o vină personală în această situație.”

M.C. „S-a formulat o plângere penală în mai 2024, în care 30 de colegi au fost sancționați deja de societate cu diferite reduceri.

AI: „În acest caz, e important să-ți formulezi „un punct de vedere foarte bine argumentat și echilibrat”, (…) îmi exprim disponibilitatea de a colabora pentru clarificarea completă a situației, într-un mod obiectiv, just și echilibrat.”

Un alt angajat și-a scris problemele și a așteptat sugestii.

Discuție în data de 19 martie 2025 între N.F. şi o aplicație de inteligență artificială)

N.F. „Noi suntem toți implicați în această chestiune”

A.I: „Vrei să iți ofer și un model de cum să răspunzi dacă ți se sugerează că „toți sunteți complici pentru că ați știut și n-ați spus nimic”? Asta e o întrebare-capcană foarte des folosită. Pot să-ți formulez răspunsul cel mai bun ca să te aperi.”

N.F. „Ei știu deja că am blocat de exemplu eu 17 locuri în sistem”

(…)

IA: „Vrei să-ți redactez un „model complet de declarație scrisă personalizată pentru situația ta”, în care recunoști blocarea locurilor, dar te protejezi juridic cât se poate?”

Cât era șpaga

În mesajele schimbate între ei, angajații vorbeau despre câștigurile obținute.

( Mesajele lui M.C trimise lui D.P. )

„Că a fost mult avl (n.r. Automat de Vânzare Legitimații), 2.200 lei

Dus - întors

Plus Keleti (gara Budapesta Keleti – n.red.)

Bubuială în Bronx

300 euro

A devenit interesant Keleti.

Noaptea

Plus că mai erau 6 melci

De 20

La clasă

Și 40.000 HUF (n.r. forinți) de fiecare dacă ziceam

Dădeau

Erau disperați să ajungă acasă

Și nu știau prea bine paritatea

Veneau din Catania”

Într-un răspuns pentru știrile PRO TV, reprezentanții CFR Călători au transmis că ancheta este în curs, iar informațiile legate de acest caz pot fi furnizate doar de instituțiile abilitate. Reprezentanții companiei precizează că dosarul nu este finalizat și spun că oferă tot sprijinul necesar organelor de cercetare, în conformitate cu prevederile legale.