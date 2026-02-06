N-ar fi găsit dovezi că au fost schimbate completuri de judecată în timpul proceselor ori luate alte decizii menite să-i ajute pe unii inculpați să scape de condamnări. Magistrații care au vorbit în documentar contestă concluziile și spun că raportul este incomplet și părtinitor. Iar cei de la Recorder spun că documentul doar întărește ideea că sistemul de justiție are probleme grave.

Într-un raport de zeci de pagini, experții Inspecției Judiciare susțin că, după verificarea actelor și a traseului dosarelor prezentate în documentar, nu există indicii că s-ar fi intervenit deliberat la compunerea completurilor pentru a se ajunge la o anumită soluție.

„Discursul promovat de Recorder nu evidențiază o problemă reală a independenței justiției, ci reflectă o interpretare parțială și inductivă a unor situații punctuale, desprinse de contextul normativ instituțional”, se arată în raport.

Inspecția Judiciară mai arată că, în unele dintre cazurile invocate, prescripția intervenise deja înainte ca schimbările de complet să fi avut loc: „Rezultatul verificărilor dosarelor: acuzațiile nu corespund realității obiective”.

Practic, Inspecția susține că documentarul Recorder ar fi construit concluziile pe un calendar greșit și că schimbările de complet au fost făcute din motive obiective.

„Verificările exhaustive efectuate nu confirmă în niciun fel susținerile formulate în materialul de presă potrivit cărora, la nivelul Curții de Apel București, ar fi existat un mecanism de influențare a soluțiilor pronunțate în dosare de corupție prin modificarea compunerii completurilor de judecată”, mai arată Inspecția Judiciară.

În final, raportul susține că nu se confirmă nicio acuzație prezentată în reportaj. Raportul a fost validat de Secția pentru Judecători a CSM, cu 8 voturi pentru și 2 împotrivă. Președinta Înaltei Curți a criticat documentarul Recorder.

Lia Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Raportul acesta a arătat și el ce a putut să arate, ceea ce nu poate să constate și să explice și ce trebuie să rămână o preocupare pentru noi. Cui i-a folosit și cum s-a putut ca doi colegi să se lase pradă la o astfel de manipulare”.

Jurnaliștii Recoder acuză lipsa de imparțialitate a raportului

Recorder spune că raportul ar fi fost realizat de o persoană apropiată Liei Savonea și ridică semne de întrebare asupra imparțialității verificărilor.

Andreea Păcotilă, jurnalist Recorder: „Recent, într-un interviu, șefa acestei instituții, Inspecția Judiciară, Roxana Petcu, și-a exprimat în mod public poziția față de acest documentar, folosind termeni precum «victimizări închipuite». Sunt nenumărate articole despre relația dintre Roxana Petcu și Lia Savonea. Această acuzație de manipulare pare să ignore faptul că, după publicarea materialului, s-au întâmplat niște lucruri. O scrisoare semnată de 900 de magistrați”.

Judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, cei care au semnalat public presiuni în sistemul de justiție, spun că raportul Inspecției Judiciare este incomplet.

Laurențiu Beșu, judecător: „Personal, nu am fost contactat de nimeni să vedem dacă am dovezi, ce argumente am. Nu m-a contactat nimeni. S-a făcut o verificare unilaterală. Practic, ei au votat, ei au comentat, ei au aprobat și, din punctul meu de vedere, confirmă tot ce s-a spus în documentarul Recorder”.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este de părere că „practic, în urma acestui raport, nimeni nu va fi tras la răspundere. Eu nu pot să fac o astfel de afirmație. Ministerul Justiției nu are atribuții de natură disciplinară, astfel încât nu pot decât să iau act de acest raport al Inspecției. Dacă se apreciază că trebuie făcute și acțiuni disciplinare, este atributul CSM și, respectiv, al Inspecției Judiciare”.

Documentarul Recorder „Justiție Capturată” a arătat că, în sistemul de justiție, în special la Curtea de Apel București, ar exista un mecanism prin care anumiți judecători au fost schimbați în dosare de corupție, astfel încât procesele să fie întârziate și, în final, unele să ajungă la prescripție. Recorder a susținut că aceste schimbări nu ar fi fost simple reorganizări administrative, ci decizii care ar fi favorizat anumite rezultate.

Documentarul a stârnit un scandal major la momentul publicării, a dus la consultări ale magistraților cu președintele României și proteste masive în marile orașe ale țării.