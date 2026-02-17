Copila de doar 2 luni a fost internată la spitalul din Vaslui pe 5 februarie. Părinții au adus-o la unitatea medicală pentru că era răgușită.

Ioana Iovu, mama fetiței: A doua zi dimineață nu mai avea nimic, i-a trecut răgușeala. Au spus că are auscultație la plămâni. Am spus că rămânem ca să o tratăm.

După o săptămână, starea bebelușului s-a degradat și a fost conectat la aparatul de oxigen pentru că nu mai putea respira singur.

Ioana Iovu, mama fetiței: Joi dimineață a avut temperatura 38,1 °C. Până seara nu a mai avut. Seara, la ora 18:00, a început să facă iar temperatură. La miezul nopții, la tratament, fata avea 39,8 °C.

Citește și
Bătaie cu macete și pumni între două grupări rivale, în Sighetu Marmației. Un bărbat a ajuns la spital
Bătaie cu macete și pumni între două grupări rivale, în Sighetu Marmației. Un bărbat a ajuns la spital

Medicii au refuzat să transfere copilul la Iași

Părinții au cerut insistent transferul la spitalul de copii din Iași. Inițial, spun ei, ar fi fost refuzați.

Adrian Iovu, tatăl fetiței: Au spus că trebuie să mai stea 5 zile la Vaslui, că nu sunt locuri și nu îl primește la Iași. Înainte să plec, cu jumătate de oră, i-au făcut o rază atunci: "Domnule, nu are copilul nimic la plămâni". Am ajuns la Iași. I-a făcut rază. Un plămân infectat tot. În ultimul stadiu. L-au operat la gât, la venă, să îi pună antibiotc de care trebuia.

În ciuda eforturilor făcute de medicii ieșeni, fetița s-a stins.

Bunica fetiței: O viață luată pe nedrept, asta e adevărul. Au ținut copilul până în ultima clipă, până nu a mai putut.

Adrian Iovu, tatăl fetiței: În biletul de externare nu scrie nimic despre ce avea ea în plămâni, nu e posibil așa ceva. Nu mai pot, sunt plin de durere, mi-au omorât fetița.

Dr. Andrei Armand Puiu, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgență Vaslui: Am demarat o anchetă internă cu privire la cazul pacientei pentru a determina dacă s-au respectat protocoalele în vigoare la nivelul unității noastre.

Părinții spun că vor depune plângeri atât la Poliție, cât și la Colegiul Medicilor.