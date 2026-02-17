Experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) au afirmat că Ucraina a profitat probabil de recentul blocaj al accesului forțelor ruse la Starlink.

În perioada de miercuri până duminică săptămâna trecută, Ucraina a recucerit 201 kilometri pătrați de teritoriu, echivalenți cu câștigurile rusești din întreaga lună decembrie. Acesta reprezintă cel mai mare teritoriu recucerit de forțele ucrainene într-un interval atât de scurt de la contraofensiva din iunie 2023.

„Aceste contraofensive ucrainene profită probabil de recentul blocaj al accesului forţelor ruse la Starlink, care, potrivit bloggerilor militari ruşi, cauzează probleme de comunicaţii şi de comandă şi control pe câmpul de luptă”, a declarat ISW, care colaborează cu Critical Threats Project, un alt grup de reflecţie american.

Problemele de comunicație ale Rusiei, un factor decisiv

Pe 5 februarie, observatorii militari au semnalat oprirea funcționării antenelor Starlink folosite de Moscova pe linia frontului, după ce Elon Musk a anunțat „măsurile” pentru a opri utilizarea tehnologiei de către Kremlin.

Kievul a susținut că dronele ruse foloseau Starlink pentru a ocoli bruiajul electronic și a atinge țintele cu precizie. Fără acces la Starlink, forțele ruse au avansat doar pe 9 februarie, iar Ucraina a câștigat teren în restul zilelor.

Recucerirea teritoriilor din apropierea Zaporojiei

Teritoriul recucerit se concentrează în principal la aproximativ 80 de kilometri est de Zaporojie, într-o zonă unde trupele ruse avansaseră semnificativ începând din vara anului 2025.

La mijlocul lunii februarie, Moscova controla 19,5% din teritoriul ucrainean, fie integral, fie parțial, față de 18,6% în aceeași perioadă a anului trecut.

Aproape 7% din teritoriu, inclusiv Crimeea și o parte din Donbas, se aflau sub controlul rus înainte de invazia din februarie 2022. Într-un posibil acord de pace, Rusia cere Ucrainei să-și retragă trupele din zonele din Donbas pe care nu le-a cucerit încă, în timp ce Kievul dorește înghețarea actualei linii de front.

Moscova a anunțat luni că va aborda această chestiune la negocierile de pace mediate de SUA, care vor avea loc marți și miercuri la Geneva.