Administratorul public al sectorului arhitectul-șef și mai mulți șefi din Poliția Locală sunt suspectați că ar fi primit mită, pentru a grăbi acordarea unor avize imobiliare.

Banii, potrivit unor surse judiciare, ar fi fost primiți în mai multe tranșe, în sume cuprinse între 2.000 și 30.000 de euro.

Ancheta îi are în vizor pe cel puțin cinci suspecți, printre care administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Iulian Cârlogea, arhitectul-șef, Robert Mihai Bașca, și mai mulți șefi din cadrul Poliției Locale. Aceștia sunt bănuiți de comiterea unor fapte de corupție, în legătură cu acordarea în ultimii doi ani a unor avize imobiliare. Anchetatorii au descins la 9 adrese din București și județul Ilfov.

Procurorii DNA au verificat în special biroul administratorului public, dar și biroul arhitectului-șef. În paralel, anchetatorii au făcut percheziții atât la sediul Poliției Locale sectorului 5, cât și la locuințele celor vizați.

Potrivit procucurilor, ”faptele vizează posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepției unui imobil și pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidențial, prin proceduri și documente administrative”.

În atenția anchetatorilor a ajuns și acest complex rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei. Există suspiciuni că mai mulți funcționari publici ar fi fost mituiți, pentru a grăbi procedurile de emitere a avizelor necesare pentru terminarea lucrărilor, inclusiv pentru ca instituțiile abilitate să confirme că imobilul repecta proiectul inițial.

Locatar bloc: ”Eu când m-am mutat aici, nu era nici până la etajul 1 făcut.”

Reporter: Când v-ați mutat aici?

Locatar bloc: ”În octombrie, anul trecut. Nu a durat mai mult de 4-5 luni ridicarea acestui bloc.”

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți bani în mai multe tranșe, între 2.000 și 30.000 de euro.

Contactați de Știrile Pro TV, reprezentanții Primăriei Sectorului 5 au transmis că nu vor da un punct de vedere, pentru că ancheta este încă în desfășurare. Dosarul vizează infracțiuni de trafic de influență, luare și dare de mită și fals intelectual.