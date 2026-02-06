Negoiță este acuzat că ar fi abuzat de funcție și ar fi construit sau reabilitat drumuri ilegal avantanjând compania imobiliară a fratelui său. Negoiță a anunțat că va contesta măsura preventivă.

Robert Negoiță: ”Tot ce-am avut de declarat, am declarat”.

Reporter: Vă dați demisia din funcția de primar? Vă considerați vinovat?

Robert Negoiță: ”Nu, nici vorbă”.

După șase ore petrecute la DNA, primarul sectorului 3 Robert Negoiță s-a ales cu calitatea de inculpat acuzat de abuz în serviciu. Procurorii spun că ar fi cheltuit banii primăriei pe drumuri publice, dar fără să respecte legea.

Procurorii anticorupție au verificat în cel mai mic detaliu toate drumurile construite de la zero sau reabilitate din dispoziția primarului Robert Negoiță. Așa ar fi descoperit și această bucată de drum nou, de câteva sute de metri care ușurează accesul în zona complexului rezidențial ridicat de compania controlată de fratele său, omul de afaceri Ionuț Negoiță.

Procurorii DNA susțin că lucrarea a fost executată ”fără să existe documentație legală pentru realizarea unei investiții publice, cauzând un prejudiciu Unității Administrativ Teritoriale a Sectorului 3 de peste 902.000 lei, fapt ce crează premisele vânzării imobilelor construite în condiții mult mai avantajoase decât în situația în care strada nu ar fi fost asfaltată sau nu ar fi existat".

Tot lui Negoiță i se reproșează că a dispus construirea, respectiv asfaltarea, a 11 străzi în sectorul 3 fără autorizații de construire și fără să solicite avize de la TRANSGAZ. Un apropiat al lui Robert Negoiță care a avut de-a lungul timpului funcții de conducere în Primărie recunoaște într-o discuție interceptată că l-ar fi avertizat pe primar.

"O dată, nu intri pe terenul privat unde scrie ăla, bă, e privat. Cum a obținut el, l-a obținut, mai puțin contează. Și doi la mână, unde ai țevi de gaze, țevi de curent, ești foarte atent cu ele, că uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova acolo și dai dracu de belea, dar a mers, a mers, acum... Știi cum e, după ce mănânci, ce urmează? Plata mesei, cineva plătește masa”. (Sursa: Ordonanța DNA)

Cea mai grea lovitură pe care procurorii anticorupție i-au dat-o lui Robert Negoiță este interdicția de a-și mai exercita în următoarea perioadă mandatul de primar. Ba chiar, anchetatorii i-au interzis categoric să mai intre în sediul Primăriei Sectorului 3 și să ia legătura cu ceilalți suspecți din dosar. Inclusiv cu compania patronată de fratele său.

Robert Negoiță a fost obligat să plătească o cauțiune de 800.000 de lei. Spre deosebire de fratele său Ionuț, care nu a dorit să ofere niciun punct de vedere legat de ancheta DNA și de acuzații, Negoiță a reacționat pe contul său de socializare: ”Vom regla lucrurile acestea, sper eu, săptămâna viitoare în instanță și sper din suflet ca lucrurile să reintre în normal.”

Pe lista suspecților acuzați de complicitate la abuz în serviciu figurează și compania patronată de Ionuț Negoiță, dar și administratorul ei.