ELCEN l-a numit pe Mihai Volf director general interimar în contextul anchetei DNA pentru luare de mită

Stiri actuale
11-09-2025 | 15:34
Elcen
Pro Tv

Consiliul de Administraţie al ELCEN s-a întrunit de urgenţă şi a decis numirea lui Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al companiei, în funcţia de director general interimar.  

autor
Claudia Alionescu

Anunţul companiei vine după ce directorul general al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN Bucureşti), Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită.

În urma instituirii de către DNA a măsurii controlului judiciar privind directorul general şi directorul comercial al Elcen, Consiliul de Administraţie al companiei s-a întrunit de urgenţă şi a decis numirea lui Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al ELCEN, în funcţia de director general interimar. Prin această decizie, Consiliul de Administraţie urmăreşte să asigure continuitatea operaţională şi stabilitatea companiei, menţinând activitatea de producere a energiei termice şi electrice esenţială pentru consumatorii din Bucureşti şi pentru Sistemul Energetic Naţional”, anunţă compania.

Cine este Mihai Volf

Mihai Volf

Mihai Volf are o experienţă de peste 37 de ani în cadrul companiei, fiind responsabil pentru managementul juridic şi conformitatea operaţională a Elcen.

Citește și
Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu
Șefii ELCEN, sub control judiciar. Directorul general ar fi cerut o mită de peste 1,5 milioane de euro

Numirea sa ca director general interimar are scopul de a asigura transparenţă şi eficienţă în conducerea executivă a companiei”, menţionează compania.

Elcen subliniază că activitatea companiei nu este afectată şi funcţionează în parametri normali, iar serviciul public de furnizare a energiei termice către locuitorii Capitalei continuă fără întreruperi.

Prioritatea noastră este menţinerea stabilităţii companiei, asigurarea serviciilor esenţiale şi transparenţa în administrarea activităţii ELCEN. Avem încredere că experienţa şi profesionalismul domnului Mihai Volf vor permite companiei să traverseze această perioadă în siguranţă”, spun reprezentanţii Consiliului de Administraţie al Elcen, care adaugă că vor continua să informeze cu privire la toate evoluţiile relevante ale companiei.

Percheziții și control judiciar în dosar de mită la Electrocentrale București (ELCEN)

Procurorii anticorupţie au făcut, marţi, percheziţii la sediul central al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), dar şi la persoane fizice şi la sediile ori punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov.

DNA a informat, miercuri, că procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând din 9 septembrie 2025, faţă de Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, director general al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN Bucureşti), pentru două infracţiuni de luare de mită, şi faţă de Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, director comercial al aceleiaşi societăţi, pentru două infracţiuni de complicitate la luare de mită şi o infracţiune de luare de mită.

Potrivit ordonanţei procurorilor, în cauză există date şi probe care arată că în 1 iulie 2025, directorul general Elcen, Claudiu Creţu, ar fi primit, prin intermediul complicelui său, Cristian Zamfiroi, în biroul unei societăţi comerciale din Bucureşti, 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operaţiunilor de plăţi aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale Bucureşti SA.

Procurorii mai menţionează că în 10 iulie 2025, Creţu ar fi pretins, prin intermediul lui Zamfiroi, administratorului unei societăţi comerciale suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societăţii comerciale respective.

De asemenea, în 30 iulie 2025, Zamfiroi ar fi pretins administratorului unei societăţi comerciale aflate în raporturi contractuale cu Elcen 50.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu.

Claudiu Creţu a fost audiat, marţi seară, la DNA, dar nu a făcut nicio declaraţie presei la ieşirea din sediul instituţiei.

Mai multe eleve ar fi fost abuzate de profesorul de sport de la o școală din Ialomița. Părinții l-au reclamat la poliție

Sursa: News.ro

Etichete: director, mita, decizie, control judiciar, elcen,

Dată publicare: 11-09-2025 14:59

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Stenograme. Cum stabiliseră șefii ELCEN să primească șpaga fabuloasă: „Proprietarul face 2 contracte. 24 cu 26, 50 de euro”
Stiri actuale
Stenograme. Cum stabiliseră șefii ELCEN să primească șpaga fabuloasă: „Proprietarul face 2 contracte. 24 cu 26, 50 de euro”

ELCEN cel mai mare furnizor de energie termică din capitală a rămas fără conducere după ce directorul general şi cel comercial au primit interdicţie din partea procurorilor DNA de a-şi mai exercita funcţiile.

Șefii ELCEN, sub control judiciar. Directorul general ar fi cerut o mită de peste 1,5 milioane de euro
Stiri actuale
Șefii ELCEN, sub control judiciar. Directorul general ar fi cerut o mită de peste 1,5 milioane de euro

Claudiu Sârbu, directorul general al ELCEN București, și Cornel Zamfiroi, director comercial al companiei, au fost plasați sub control judiciar timp de 60 de zile, fiind cercetați pentru luare de mită.

Acuzații de corupție la ELCEN. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei
Stiri actuale
Acuzații de corupție la ELCEN. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Acuzații de corupție la ELCEN, cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură pentru București. Directorul general și cel comercial sunt bănuiți de luare și dare de mită și au fost duși la audieri.

Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Stiri actuale
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație

Procurorii anticorupție desfășoară marți percheziții la sediul central al Companiei Electrocentrale București (ELCEN), precum și în alte șapte locații din Capitală și județul Ilfov. Sunt suspiciuni de corupție care fac obiectul anchetei.

Directorul general ELCEN: Datoria Primăriei Capitalei a ajuns la 1,4 miliarde lei. În aprilie a plătit zero lei
Stiri actuale
Directorul general ELCEN: Datoria Primăriei Capitalei a ajuns la 1,4 miliarde lei. În aprilie a plătit zero lei

Datoria Primăriei Capitalei către ELCEN este în prezent de 1,4 miliarde lei, iar în luna aprilie nu a fost plătit niciun leu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, directorul general al Electrocentrale Bucureşti, Claudiu Creţu.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina
Stiri externe
Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina

NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone ruse care au invadat spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţă devreme au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Septembrie 2025

47:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28