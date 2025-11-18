Dintr-o casă de chirpici veche de 120 de ani, spre un nou început: povestea emoționantă a familiei Dănilă

Datorită donațiilor făcute de oameni generoși, printr-o asociație, o familie cu 5 copii din județul Iași poate spera la o casă nouă și un viitor mai bun.

Cu toții locuiesc acum într-o clădire din chirpici, veche de un secol, fără lumină și fără apă curentă.

Cei mici, cu vârste între 3 și 13 ani, știu ce înseamnă lipsurile de tot felul și abia găsesc acum puterea de a crede că soarta lor se va schimba!

Într-o gospodărie modestă din comuna Șipote, trăiește familia Dănilă, cu 5 copii.

Părinţii muncesc cu ziua și abia se ajung cu banii. O singură cameră le este dormitor şi tot aici fac baie, pe rând, la lighean. O altă încăpere a fost transformată în bucătărie.

Iulian Dănilă, tatăl: ”Muncim cu ziua, ținem copiii în școală, îi școlarizăm, n-am avut până acum, de 20 de ani, curent. Luam apă de la fântână, de la vecini. Lucram, strângem bani și luăm lemne, ca să avem căldură pentru copii”.

Fraţii mai măricei, care merg la scoală, sunt sârguincioși, cu toate că își fac temele la lumânare.

Casa din chirpici, veche de peste 120 de ani, are zidurile crăpate. Dacă adulţii sunt descurajaţi, copleşiţi de griji şi probleme, copiii au totuşi puterea să viseze la o cameră a lor.

Reporter: Cum ți ai făcut temele până acum?

Crina Elenă Dănilă, fetița blondă: ”La lumânare. Mă ajută tata”.

Codruț, de 8 ani, este premiantul clasei.

Reporter: Ce note ai tu la școală?

Codruț Dănilă, elev: ”Am 10. Română, îmi place să scriu mult”.

Copiii îşi doresc jucării, haine călduroase şi cărţi, iar părinţii nici nu au avut vreodată electrocasnice.

Deocamdată, familia abia adună bani pentru hrană, şi face economie la lemne, pentru ca vremea rece abia a început.

Reporter: V-a fost vreodată teama că o să cadă tavanul peste d-voastră?

Alina Dănilă, mamă: ”Ne plouă în casă când plouă afară”.

Reporter: Ce vă lipsește?

Alina Dănilă, mamă: ”O casă să stăm liniștiți și o mașină de spălat, m-am săturat să spăl afară, îmi îngheață mâinile”.

Viața celor 7 suflete urmează să se schimbe. O asociaţie din Iași le construiește o casă nouă, sigură și încăpătoare.

Bogdan Tănase, fondator Casa Share: ”Când am venit prima dată aici și am văzut casa din spatele meu am rămas șocat. Cum dorm toți într-o cameră și cât de frumoși sunt și de îngrijiți de mama lor, și foarte curat în casă, în sărăcia lor. Le facem şi casă şi în 2 săptămâni. Cu siguranță o să îi mutăm, o să le fie bine, fiecare o să aibă patul lui”.

Asociaţia are nevoie de ajutorul oamenilor buni, pentru a termina construcţia. Ar fi cea de-a 37-a casă ridicată de acest ONG, prin donaţii online.



