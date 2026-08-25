Potrivit DIICOT, măsura îi vizează pe administratorii unui grup de firme, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi. Astfel, afirmă procurorii DIICOT, 50 de noi plângeri au fost făcute de 109 păgubiți, prejudiciul suplimentar depășind 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) informează că, în continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 18 august 2026, procurorii Structurii Centrale a DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale.

Potrivit sursei citate, măsura vizează administratorii unui grup de societăți, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi.

50 de noi plângeri, formulate de 109 persoane vătămate

„Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari”, precizează procurorii DIICOT.

De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei.

În 4 februarie 2025, 11 persoane, între care Laura Vicol (fost deputat PSD) și soțul său, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, au fost reținute pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Sechestru pe sute de imobile și zeci de conturi bancare blocate

În ziua următoare, Poliția Română anunța că în dosarul Nordis a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente și case -, cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.

Zece zile mai târziu, omul de afaceri Vladimir Ciorbă și soția sa, Laura Vicol, scăpau de arestul preventiv, ca urmare a deciziei ICCJ, care le-a admis contestațiile și a decis plasarea lui Ciorbă sub control judiciar, în timp ce, în cazul Laurei Vicol, instanța nu a mai stabilit nicio altă măsură preventivă. Toți cei plasați în arest au fost puși în libertate, alături de Ciorbă, alți trei inculpați aflându-se sub control judiciar pentru 60 de zile.

La momentul respectiv, cauza a fost judecată în complet de divergență, înregistrându-se și o opinie separată, a judecătoarei Elena Barbu, care propusese arest la domiciliu pentru trei dintre inculpați, inclusiv pentru Laura Vicol.

Ce nu mai au voie să facă dezvoltatorii imobiliari, după adoptarea „Legii Nordis”

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat un proiect de lege prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare a imobilelor, aşa-numita Lege "Nordis".Proiectul de lege modifică Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, intervenţiile legislative având ca scop limitarea sumelor pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare, promisiunii de cumpărare sau promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare.

"Convenţiile privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile, fiind urmată de încheierea promisiunii de vânzare sau contractului de vânzare-cumpărare. Sumele achitate de cumpărător privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale se scad din preţul vânzării şi nu pot depăşi 5% din preţ, sub sancţiunea nulităţii absolute a convenţiei de rezervare. În situaţia în care până la expirarea termenului maxim de 60 de zile nu se încheie contractul de vânzare, din culpa exclusivă a dezvoltatorului, acesta restituie integral, în termen de 30 de zile, sumele primite în baza convenţiei de rezervare", stipulează proiectul.

Potrivit acestuia, convenţiile privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile.