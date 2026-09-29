„Tocmai s-a terminat audierea mea în Parlament. Am avut un mesaj clar: reformele începute în acest ultim an trebuie să continue. Le mulțumesc colegilor pentru votul din comisii”, a transmis Diana Buzoianu la scurt timp după încheierea audierii sale din comisiile parlamentare.

Diana Buzoianu a primit aviz favorabil pentru Ministerul Mediului din partea comisiilor parlamentare de specialitate, cu un scor foarte strâns, 21 de voturi ”pentru” şi 20 ”împotrivă”.

Diana Buzoianu a fost propusă de USR ca ministru al Mediului, în Cabinetul condus de Siegfried Mureşan.

Diana Buzoianu este avocat, deputat USR din 2020 şi ocupă postul de ministru al Mediului.

Potrivit USR, în timpul mandatului său a reformat Romsilva (de la 41 de direcţii la 19) şi a trimis la Parchet nereguli de peste 46 milioane de lei.

De asemenea, a lansat sistemul de monitorizare a pădurilor cu AI şi LiDAR şi a întărit Garda de Mediu.

Audierile Dianei Buzoianu în comisiile de specialitate din Parlament au fost prelungite, deoarece aceasta nu reuşise să răspundă la toate întrebările primite.

Ea a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din Parlament, cu 21 de voturi ”pentru” şi 20 de voturi ”împotrivă”.