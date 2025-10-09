Dezastru într-un bloc reabilitat din Galați. Zeci de apartamente au fost inundate după ploile abundente

E dezastru într-un bloc de garsoniere din Galați, după ploile abundente din ultimele zile.

Firma care a lucrat la reabilitarea imobilului nu a finalizat instalațiile de scurgere a apelor pluviale și toată apa a ajuns în apartamentele oamenilor și pe holuri.

E dezastru într-un bloc de garsoniere din Galați, după ploile abundente din ultimele zile. Firma care a lucrat la reabilitarea imobilului nu a finalizat instalațiile de scurgere a apelor pluviale și toată apa a ajuns în apartamentele oamenilor și pe holuri.

Sunt zeci de locuințe afectate, iar infiltrațiile au ajuns și în rețeaua electrică.

Reabilitatea blocului cu 7 etaje, situat în centrul orașului, ar fi trebuit să se încheie anul acesta în decembrie. Ploile abundente căzute recent au distrus, însă, o bună parte din lucrare.

Georgeta Neacșu, locatară: „Ne-a făcut peste tot, ne-a pus geamuri, a văruit. Și nu s-a gândit că vine toamna și vine ploile? Ne-a lăsat așa”.

Aproape o sută de apartamente au fost afectate, de la etajul al șaptelea în jos până la etajul al doilea. Unele sunt, practic, de nelocuit.

Bărbat: „De pe perete se prelinge, de la 7. Este o firmă care trebuie să răspundă pentru tot ce au făcut, nu?"

Femeie: „Îți pierzi și casa, iar a mea nu este asigurată!”.

Proiectul de reabilitare, în parteneriat cu primăria, era finanțat cu peste 8 milioane de lei prin PNRR. Autoritățile locale au luat legătura cu firma de construcții.

Petrica Pațilea, primăria Galați: „Nu s-a decopertat acoperișul. Problemele apărute fiind cauzate de lucrări necorespunzătoare în zona de colectare a apelor pluviale. Firma care desfășoară lucrările acolo și-a asumat această situație”.

Reprezentanții firmei de construcții au anunțat că vor remedia pe cheltuiala companiei toate problemele apărute în urma ploilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













