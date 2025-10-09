Dezastru într-un bloc reabilitat din Galați. Zeci de apartamente au fost inundate după ploile abundente

09-10-2025 | 13:49
E dezastru într-un bloc de garsoniere din Galați, după ploile abundente din ultimele zile.

Firma care a lucrat la reabilitarea imobilului nu a finalizat instalațiile de scurgere a apelor pluviale și toată apa a ajuns în apartamentele oamenilor și pe holuri.

Sunt zeci de locuințe afectate, iar infiltrațiile au ajuns și în rețeaua electrică.

Reabilitatea blocului cu 7 etaje, situat în centrul orașului, ar fi trebuit să se încheie anul acesta în decembrie. Ploile abundente căzute recent au distrus, însă, o bună parte din lucrare.

Georgeta Neacșu, locatară: „Ne-a făcut peste tot, ne-a pus geamuri, a văruit. Și nu s-a gândit că vine toamna și vine ploile? Ne-a lăsat așa”.

Aproape o sută de apartamente au fost afectate, de la etajul al șaptelea în jos până la etajul al doilea. Unele sunt, practic, de nelocuit.

Bărbat: „De pe perete se prelinge, de la 7. Este o firmă care trebuie să răspundă pentru tot ce au făcut, nu?"

Femeie:Îți pierzi și casa, iar a mea nu este asigurată!”.

Proiectul de reabilitare, în parteneriat cu primăria, era finanțat cu peste 8 milioane de lei prin PNRR. Autoritățile locale au luat legătura cu firma de construcții.

Petrica Pațilea, primăria Galați: „Nu s-a decopertat acoperișul. Problemele apărute fiind cauzate de lucrări necorespunzătoare în zona de colectare a apelor pluviale. Firma care desfășoară lucrările acolo și-a asumat această situație”.

Reprezentanții firmei de construcții au anunțat că vor remedia pe cheltuiala companiei toate problemele apărute în urma ploilor.

Sursa: Pro TV

Etichete: inundatii, galati, ploaie,

Dată publicare: 09-10-2025 13:48

