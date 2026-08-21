La momentul depistării, bărbatul a fost imobilizat și preluat fără incidente, aflându-se în prezent în custodia autorităților competente, a transmis vineri IPJ Maramureș.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani - condamnat pentru furt calificat - ispășea pedeapsa la penitenciarul din Baia Mare, în regim semideschis.

Dorel Corin Moldovan a evadat în urmă cu două zile, în timp ce se afla la muncă, sub pază, în zona liceului Emil Racoviță din Baia Mare. El a fost căutat de sute de forțe de ordine, inclusiv pe timp de noapte, cu drone cu termoviziune.