Deținuții din Bacău au jucat piesa „Libertate” pe scena teatrului din oraș. Au fost „sancționați” cu aplauze la final

14-10-2025 | 07:36
teatru detinuti

Spectacol inedit pe scena teatrului din Bacău. Deținuții din penitenciarul orașului au susținut prima lor reprezentație.

autor
Daniel Moldovan

Piesa - „Libertate” - a fost regizată de un profesionist. La final, actorii de ocazie au fost „sancționați” cu multe aplauze. Timp de 50 de minute, deținuții din Penitenciarul Bacău au devenit actori și au reușit să surprindă publicul.

Deținut: E prima dată când fac lucrul acesta. Am rămas surprins că au fost atâţia oameni prezenţi.

Un regizor profesionist s-a ocupat de piesa „Libertate”.

Bogdan Matei, regizor: La penitenciar mi-a fost mult mai uşor pentru că şi ei sunt oameni la fel ca noi, au aceleaşi sentimente. Încet încet cu puţină silinţă, dedicare şi apropiere faţă de ei reuşim.

Marwan Barghouti
Israelul refuză să-l elibereze din închisoare pe cel mai popular lider palestinian. Cine este temutul Marwan Barghouti

Spectatorii, încântați de reprezentație

Publicul a trecut cu vederea micile stângăcii ale actorilor, provocate de emoții.

Spectator: Foarte tare mi s-a părut că a avut un mesaj super complex şi sunt de părere că ar trebui să existe multe astfel de proiecte.

Spectacolul a făcut parte dintr-un program de incluziune socială. Pe viitor, vor fi făcute și alte proiecte, promit reprezentații penitenciarului.

Vasile Gavril, purtătorul de cuvânt al penitenciarului Bacău: Am dorit ca acest eveniment să fie unul deosebit pentru public şi pentru persoanele private de libertate.

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, teatru, spectacol, detinuti, penitenciar,

Dată publicare: 14-10-2025 07:36

