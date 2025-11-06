Detalii tulburătoare despre ultimele clipe ale lui Emeric Ienei. Șeful UPU Oradea: „Era într-o formă gravă”

06-11-2025 | 08:22
Doliu în fotbalul românesc. A murit Emeric Ienei, unul dintre cei mai iubiți antrenori români.

Călin Ardelean ,  Doina Plăcintă,  Valentina Neagu

Considerat un simbol al performanței și pasiunii pentru fotbal, Emeric Ienei a câștigat, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni în 1986 și a deschis drumul „Generației de Aur”.

Născut la 22 martie 1937, în județul Arad, Emeric Jenei și-a început cariera ca jucător la UTA Arad, iar din 1957 a îmbrăcat tricoul Stelei București, pentru care a evoluat peste 250 de meciuri. După retragerea din activitate, a rămas în familia Stelei, unde avea să scrie istorie.

Pe 7 mai 1986, la Sevilla, Steaua învingea FC Barcelona după o finală istorică, decisă de paradele miraculoase ale lui Helmuth Duckadam. Emeric Jenei a devenit atunci primul antrenor român care a câștigat cel mai important trofeu al fotbalului european de cluburi, o performanță neegalată până astăzi.

După gloria din 86, Emeric Jenei a dus România înapoi la Mondial, în Italia '90, deschizând drumul „Generației de Aur”.

A revenit la Națională în 2000, pentru încă o poveste frumoasă la Euro. La aproape 40 de ani după ce a cucerit Cupa Campionilor cu Steaua, Emeric Ienei a încetat din viață, acasă, în Oradea.

Miodrag Belodedici, fost fotbalist: „Cel mai bun antrenor pe care l-am avut în toată cariera mea, era lângă noi, ne pupa, ne strângea în brațe, ne încuraja să jucăm și eram în stare să-i mâncăm pe adversari”.

S-a stins la 88 de ani, la aproape un an după plecarea din aceasta lume a eroului de la Sevilla, Helmut Duckadam.

Sandu Boc, fost fotbalist: „Un om drag care le-a insuflat succesul și care a ținut la jucători. Era ca o familie”.

Ianis Hagi, fotbalist: „A fost unul dintre cei mai mari antrenori ai României, ai Europei. A avut succes și la nivel de club și la nivel de echipă națională”.

Ultimul meci văzut pe stadion a fost la FC Bihor.

Luna trecută, Emeric Jenei a fost internat la Spitalul Județean Oradea. La aproape o săptămână după ce a fost externat, a murit acasă.

dr. Hadrian Borcea, șef UPU Oradea: „A fost internat, prin serviciul nostru, în data de 16 octombrie, cu afectare respiratorie care, în contextul său medical - cu multe probleme anterioare - era într-o formă gravă”.

Anul trecut, a fost internat la Institutul Inimii din Cluj, acolo unde i-a fost implantat un stimulator cardiac, din cauza bătăilor lente ale inimii. Intervenția a decurs bine, iar starea lui părea să se fi îmbunătățit.

Horia Roșianu, medic primar cardiolog: „După implantarea stimulatorului, clinic, a fost net mai bine, hemodinamic mai bine, dacă înainte era țintuit la pat, ulterior s-a plimbat pe coridoare și în câteva zile, a plecat acasă”.

De-a lungul vieții, Emeric Jenei a fost răsplătit cu distincții importante, printre care Ordinul „Meritul Sportiv” și Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler. Emeric Jenei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare.

Mi-aș dori ca fotbalul românesc să se dezvolte, să crească în așa fel încât să ne putem bate cu ăia din Europa”, spunea Ienei în 2018.

Sursa: Pro TV

