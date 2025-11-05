Gheorghe Hagi, mesaj de durere după moartea lui Emeric Ienei. „Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi”

05-11-2025 | 13:02
Emeric Ienei
Agerpres

Fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi a afirmat, într-un mesaj postat pe un site de socializare după decesul antrenorului Emeric Ienei, că România a pierdut „un om de o extraordinară valoare”, un mentor și un tehnician de excepție.

autor
Sabrina Saghin

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, notează Hagi pe pagina oficială de Facebook.

Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, a decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani.

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic (jud. Arad), Emeric Ienei a jucat la Steaua București între 1954 și 1969 (254 de meciuri, 7 goluri), echipă cu care a câștigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul 'Meritul Sportiv' Clasa a II-a cu baretă. Pe 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naționale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

El a mai activat ca jucător la UTA Arad și Kayserispor.

A condus România la Cupa Mondială din 1990

Ca antrenor, el a condus echipa naționale de fotbal a României în două mandate, precum și reprezentativa Ungariei. Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la o Cupă Mondială după două decenii, în Italia, în 1990. În 2000, a condus din nou echipa națională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obținut o victorie istorică în fața Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.

La nivel de club a antrenat formațiile FC Bihor, CS Târgoviște, MOL Fehervar, Panionios și FCU Craiova.

În palmaresul său ca jucător sunt trei titluri de campion și patru Cupe ale României, iar ca antrenor șase titluri, patru Cupe ale României și, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986.

Sursa: Agerpres

