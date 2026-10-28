Muniția a fost găsită de o persoană care efectua lucrări de asanare în vederea construirii șoselei de centură a municipiului Botoșani, mai precizează sursa citata, potrivit Agerpres.

'La fata locului s-a deplasat, în cel mai scurt timp, echipa pirotehnică a ISU Botoșani.

Pirotehnicienii au stabilit că este vorba despre o bombă de aruncător, de calibru 60 mm, dar și un focos fuzant de artilerie. Acestea au fost ridicate, transportate și depozitate în siguranță în poligonul militar de la Copălău, urmând să fie distruse', au transmis oficialii ISU.