Un cioban din Alba a ieșit cu oile la păscut, dar a ajuns după gratii. Ce a făcut

Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui.

Conform Poliţiei, pagubele provocate de animale sunt de zeci de mii de lei, ciobanul fiind pus sub acuzare pentru infracţiunea de distrugere.

Poliţiştii au intervenit după ce, în zilele de 5 şi 6 noiembrie, un cioban a intrat cu o turmă de oi pe o parcelă de teren de pe raza localităţii Ighiu, teren cultivat cu floarea-soarelui.

Prejudiciu de peste 67.000 lei

Ciobanul a fost identificat în persoana unui bărbat de 30 de ani din Alba Iulia.

El a fost inculpat pentru distrugere, prejudiciul cauzat de animalele pe care păzea ridicându-se la 67.500 de lei.

Ciobanul a fost reţinut şi şi-a petrecut noaptea de vineri spre sâmbătă în arest.

