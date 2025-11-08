Un cioban din Alba a ieșit cu oile la păscut, dar a ajuns după gratii. Ce a făcut

Stiri actuale
08-11-2025 | 15:09
oaie neagra
Shutterstock

Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui.

 

autor
Cristian Anton

Conform Poliţiei, pagubele provocate de animale sunt de zeci de mii de lei, ciobanul fiind pus sub acuzare pentru infracţiunea de distrugere.

Poliţiştii au intervenit după ce, în zilele de 5 şi 6 noiembrie, un cioban a intrat cu o turmă de oi pe o parcelă de teren de pe raza localităţii Ighiu, teren cultivat cu floarea-soarelui.

Prejudiciu de peste 67.000 lei

Ciobanul a fost identificat în persoana unui bărbat de 30 de ani din Alba Iulia.

El a fost inculpat pentru distrugere, prejudiciul cauzat de animalele pe care păzea ridicându-se la 67.500 de lei.

Citește și
urs agresiv
Un cioban din Argeș atacat de urs a fost salvat de câinii săi, iar cu ultimele puteri a dat un telefon. Pe cine a sunat

Ciobanul a fost reţinut şi şi-a petrecut noaptea de vineri spre sâmbătă în arest.

Un cioban din Argeș atacat de urs a fost salvat de câinii săi, iar cu ultimele puteri a dat un telefon. Pe cine a sunat

Sursa: News.ro

Etichete: cioban, alba, barbat retinut, turma de oi, distrugere,

Dată publicare: 08-11-2025 15:09

Articol recomandat de sport.ro
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Citește și...
Un bărbat a fost salvat după o intervenție dificilă de 21 de ore. Avea multe răni după ce a căzut într-o râpă
Stiri actuale
Un bărbat a fost salvat după o intervenție dificilă de 21 de ore. Avea multe răni după ce a căzut într-o râpă

După o intervenție dificilă care a durat 21 de ore, un bărbat rămas în Munții Făgăraș a fost salvat. Este vorba despre un cioban de aproximativ 40 de ani, care a suferit mai multe răni după ce a căzut într-o râpă.

Un cioban din Argeș atacat de urs a fost salvat de câinii săi, iar cu ultimele puteri a dat un telefon. Pe cine a sunat
Stiri actuale
Un cioban din Argeș atacat de urs a fost salvat de câinii săi, iar cu ultimele puteri a dat un telefon. Pe cine a sunat

Un bărbat în vârstă de 68 de ani din Argeș a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost atacat de un urs la stâna unde muncea. Este al treilea incident de acest fel în mai puțin de o săptămână.

Un cioban din Azuga s-a rănit grav după ce o petardă i-a explodat în mână. Voia să sperie un urs care se apropia de stână
Stiri actuale
Un cioban din Azuga s-a rănit grav după ce o petardă i-a explodat în mână. Voia să sperie un urs care se apropia de stână

Un cioban de 19 ani din Azuga s-a rănit grav cu o petardă, încercând să alunge un urs din apropierea stânei. Băiatul voia să sperie animalul, însă pocnitoarea i-a explodat în mână înainte de a o arunca.

Un cioban a fost atacat de un urs, în județul Argeș. Bărbatul a fost transportat la spital
Stiri actuale
Un cioban a fost atacat de un urs, în județul Argeș. Bărbatul a fost transportat la spital

Un cioban care se afla în zona golului alpin a fost atacat şi rănit de un urs, a anunţat, luni, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

Un cioban din Galați și-a pus viața în pericol pentru a salva un miel. Animalul era blocat între șinele de tren
Stiri actuale
Un cioban din Galați și-a pus viața în pericol pentru a salva un miel. Animalul era blocat între șinele de tren

  Și-a pus viața în pericol pentru a salva... un miel. Este vorba despre un cioban din județul Galați, care a văzut că animalul a rămas blocat între șinele de tren, în timp ce se apropia o garnitură.

Recomandări
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”
Stiri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova
Stiri externe
POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova

Decizia SUA de a sancţiona Lukoil şi Rosneft a creat haos în mai multe ţări europene, care încearcă să evite blocarea aprovizionării cu combustibil.

 

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 08 Noiembrie 2025

02:05:15

Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28