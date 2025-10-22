Liceenii au învățat de la deținuți despre pericolul consumului drogurilor: „o dată probate e foarte greu să mai scapi de ele”

Lecție atipică pentru 150 de liceeni din Alba Iulia, care au stat de vorbă cu persoane închise pentru trafic de droguri.

Gina Obrejan

Deținuții și-au împărtășit poveștile de viață în sălile de clasă și i-au făcut pe elevi să înțeleagă pericolul acestei tentații.

Deținut: „Am început prin a avea un anturaj greșit, spun eu, aveam mai mulți prieteni care consumau droguri, înainte de toate astea am avut o viață foarte bună am terminat liceul, am terminat o facultate, am avut un job bun, în IT

Ajuns la 24 ani în spatele gratiilor, pentru trafic de droguri de mare risc, un tânăr mărturisește cum viața i s-a năruit, din cauza substanțelor interzise.

„Dependența mea a ținut trei ani de zile până am fost arestat. Distracția nu mă așteptam să aibă un cost atâta de mare" mărturisește el.

Daniel David
Daniel David, despre prevenirea consumului de droguri în școli: „Trebuie colaborat pentru eliminarea dealerilor”

Un alt deținut spune că ar da timpul înapoi, ca să-și alegă anturajul cu mai mare atenție: „nu aș lua decizia asta de a proba drogurile, pentru că o dată probate e foarte greu să mai scapi de ele."

Puși față-n față cu dramele acestor tineri, elevii au înțeles cât de periculos e consumul de droguri și cum le poate distruge viața.

Elevi: Drogurile sunt foarte rele, asta e principala lecție. Dacă ai un anturaj bun te pot ajuta, dar totul depinde și de tine de mindsetul tău". (...)

„De sus poți să ajungi oricând jos, dar important este să te ridici. Sper că toată lumea a înțeles să nu consume substanțe și că ne pot duce într-un stadiu foarte rău și că nimeni niciodată nu ar trebui nici măcar să încerce." (...)

„Am învățat din greșelile altora, să nu repetăm și noi."

„Anturajul este mereu pe primul loc, dacă ai un anturaj prost ajungi să faci ce fac și prietenii tăi cu drogurile și cu traficul."

Profesorii au rămas cu speranța că adolescenții nu vor uita aceste lecții.

Gabriela Pitea, profesoară: „Sunt dirigintă la clasa a IX-a, sunt în formare, sunt la început de drum și tentațiile la vârsta aceasta sunt extraordinar de mari. Sper că de acum încolo să nu mai aibă nicio tentație sau dorință spre un astfel de drum care, din păcate, duce spre întuneric."

Teodora Ardelean, șef Birou Siguranța Școlară IPJ Alba: „Scopul a fost acela de a deschide mintea tinerilor, de a-i face să analizeze niște fapte, niște aspecte, de a trage propriile concluzii”

Elena Ignat, inspector școlar ISJ Alba: Înțeleg mai bine anumite fapte care nu sunt de dorit în comportamentul lor și cred că este un pic tulburătoare fiecare poveste și poate că este un semnal de alarmă."

Activitatea face parte dintr-o campanie a Poliției Române, denumită „Dă-ți jos masca!”

