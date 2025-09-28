Descinderi în cartierele Ferentari și Rahova din București, la două clanuri. Droguri de 100.000 euro, în casele interlopilor

28-09-2025 | 19:19
DIICOT, politia
A fost desfășurare de forțe, duminică, în cartierele Ferentari și Rahova din Capitală, la două clanuri bănuite că alimentau aceste zone cu droguri de risc și de mare risc.

Cristina Dobre,  Florentina Bălășoiu

50 de persoane au fost duse la audieri la DIICOT, inclusiv liderii celor două grupări interlope.

În locuințele celor vizați au fost găsite cantități impresionante de cocaină și heroină și sume importante de bani.

Zeci de jandarmi și polițiști de la Serviciul pentru Grupuri Infracționale Violente au descins de dimineață la peste 40 de adrese din București, Ilfov și județul Olt. Vizați au fost liderii clanurilor bucureștene Toboșaru și Capai – bănuiți că ar fi alimentat cartierele Sălaj, Rahova și Ferentari din București cu droguri de risc și de mare risc. Descinderile au fost filmate și din aer dintr-un elicopter care a survolat permanent locuințele percheziționate.

Corespondent Știrile ProTV: „În casele suspecților au fost găsite peste un kilogram de droguri de risc și mare risc – cocaină și heroină – deopotrivă, care valorau împreună peste 100.000 de euro. La percheziții a fost găsit și un pistol, dar și sume mari de bani. De asemenea, au fost confiscate și trei autoturisme, dintre care două de lux, despre care polițiștii și procurorii cred că ar fi fost cumpărate cu banii obținuți din vânzarea de droguri.”

16 presupuși dealeri care vindeau substanțele interzise porționate în plicuri către consumatorii direcți din sectorul 5 au fost și ei ridicați din case și duși la audieri.

După 9 ore, și liderul clanului Capai a fost scos din locuință pentru a-i fi percheziționate mașinile.

Suspect: „Să angajez eu intermediari?”
Reporter: „Să vă folosiți de oameni, de mai multe persoane pentru a vinde droguri.”
Suspect: „Uneori, uneori, cred... Cred că da, nu știu.”
Reporter: „Deci credeți că vindeați droguri uneori prin alți oameni?”
Suspect: „Nu, nu, mă foloseam de oameni. Eu sunt un fel de escroc sentimental.”

Narcis Vochin, Serviciul Grupuri Infracționale Violente: „Activitățile se desfășoară într-un dosar penal complex înregistrat la nivelul DIICOT Structura Centrală și vizează săvârșirea unor infracțiuni grave cum ar fi constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, precum și infracțiuni de corupție.”

În total, 50 de persoane au ajuns sub escortă la sediul DIICOT din București. Printre cei vizați de cercetări se numără și un funcționar public bănuit că le-ar fi furnizat clanurilor interlope informații și ponturi pentru a putea vinde drogurile în sectorul 5.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la trupele speciale fac zeci de descinderi duminică, în București și în județele Ilfov și Olt, într-un dosar ce vizează un grup infracțional „specializat” în traficul de droguri.

