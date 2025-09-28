Descinderi în Capitală și alte două județe. Zeci de suspecți sunt vizați într-un dosar de trafic de droguri. VIDEO

Procurorii DIICOT și polițiștii de la trupele speciale fac zeci de descinderi duminică, în București și în județele Ilfov și Olt, într-un dosar ce vizează un grup infracțional „specializat” în traficul de droguri.

Ancheta vizează, de asemenea, infracţiuni de luare de mită şi divulgare de informaţii nepublice.

Pe numele a peste 50 de persoane au fost emise mandate de aducere, acestea urmând să fie ridicate şi duse la audieri.

Ce infracțiuni au comis persoanele vizate

Ancheta are în vedere infracţiuni precum constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, luare şi dare de mită, precum şi divulgarea de informaţii nepublice. Duminică, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Serviciului Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, efectuează 43 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Olt.

Datele oficiale furnizate de instituţiile implicate în activităţile de cercetare penală arată că, pe numele a peste 50 de persoane, au fost emise mandate de aducere. Acestea vor fi ridicate şi conduse la audieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

La descinderi participă, de asemenea, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi ai Direcţiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucureşti.

