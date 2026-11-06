"Având în vedere soluţia Secţiei pentru judecători a CSM, în această dimineaţă mi-am dat demisia din Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti şi am formulat cerere de transfer de la secţia penală la secţia I civilă a Curţii de Apel Piteşti. În condiţiile în care toţi magistraţii din cauză am interpretat în acelaşi mod o dispoziţie legală, iar patru judecători din CSM au concluzionat că nu am săvârşit o abatere disciplinară, consider că nu mai pot soluţiona dosare penale, întrucât mesajul venit de sus este clar: nu vă atingeţi de politicieni!", a scris judecătorul Costin Andrei Stancu, vineri, pe Facebook.

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM a sancţionat doi judecători de la Curtea de Apel Piteşti, după ce aceştia au dispus condamnarea la 4 ani închisoare cu executare a fostului ministru Daniel Chiţoiu în dosarul privind accidentul mortal provocat de politician în decembrie 2019.

Este vorba de magistraţii Ioan Fundătureanu şi Costin Andrei Stancu, care l-au condamnat în luna ianuarie pe Daniel Chiţoiu la 4 ani închisoare cu executare, pedeapsă majorată faţă de cea aplicată de instanţa de fond - de 3 ani cu suspendare.

Cei doi magistraţi au fost sancţionaţi joi de CSM, pe motiv că au majorat pedeapsa aplicată lui Chiţoiu luând în calcul comportamentul avocaţilor acestuia în timpul procesului.

Astfel, Ioan Fundătureanu a fost retrogradat din gradul profesional de Curte de apel în gradul profesional de Tribunal, iar lui Costin Andrei Stancu i se va diminua salariul cu 10% pe o perioadă de 1 an, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. s) teza I din

Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

"Problema de drept analizată a fost ridicată în contextul în care cei doi judecători, soluţionând un apel penal, au agravat tratamentul sancţionator aplicat inculpatului. La argumentele invocate pentru adoptarea soluţiei s-a reţinut, în mod expres, comportamentul avocaţilor inculpatului în faţa primei instanţe, concretizat în formularea unor cereri de recuzare, sesizarea Inspecţiei Judiciare şi solicitarea administrării unor probe", a transmis CSM într-un comunicat de presă.

Secţia pentru judecători preciza că nu a analizat dacă majorarea pedepsei era justificată, dacă probele au fost corect apreciate sau dacă soluţia penală era legală şi temeinică, deoarece aceste aspecte aparţin exclusiv activităţii jurisdicţionale.

Pe 26 decembrie 2019, Daniel Chiţoiu a fost implicat într-un accident rutier petrecut pe DN 7 Piteşti - Râmnicu Vâlcea, în zona localităţii Zamfireşti din judeţul Argeş.

În evenimentul rutier a mai fost implicat un autoturism condus de un bărbat de 82 de ani, din Piteşti.

Conform unui martor ocular, maşina condusă de Chiţoiu a intrat pe contrasens şi a lovit celălalt autoturism. În urma coliziunii a rezultat decesul bărbatului de 82 de ani şi rănirea gravă a pasagerei dreapta faţă din acelaşi autoturism, care ulterior a murit.