De la Valea Prahovei la Laponia. Agențiile de turism au lansat ofertele pentru sărbători. Pachetele pornesc de la 700 euro

31-08-2025 | 19:22
Deși vara încă nu s-a încheiat, agențiile de turism au început să anunțe pachetele pentru sărbătorile de iarnă.

Delia Bîrla

Și au oferte atât pentru destinații interne în stațiunile montane și marile orașe cât și pentru locuri îndepărtate cum ar fi Laponia și renumitele târguri de Crăciun din Europa.

Potrivit operatorilor cei care rezervă din timp pot beneficia de tarife reduse cu 15%.

Multe pachete de vacanță sunt pentru stațiunile de pe Valea Prahovei, stațiunile balneare şi satele tradiționale.

Sezonul vine cu noutăți precum parcul Alpin Magic Land, Mountain Coaster în Predeal și pârtii modernizate la Sinaia și Poiana Brașov. Atrag însă tot mai mulți clienți și târgurile de Crăciun din Sibiu. Cluj, Craiova ori Brașov. Cei care rezervă din timp prind reduceri de până la 15% pentru vacanțele în țară. Pachetele pentru 3 nopți pornesc de la 700 de euro.

Adrian Voican, președinte agenție de turism: „Întotdeauna în luna august se lansează ofertele de Crăciun și Revelion, nu e chiar așa devreme, turiștii au devenit mult mai atenți și la bani și în condițiile unui an dificultăți financiare sau preconizate. Sunt atenți și cumpără cele mai bune locuri cu reducere”.

Oamenii sunt interesați și de marile orașe europene cu târguri de Crăciun. Budapesta, Munchen, Praga și Viena sunt cele mai populare, iar pentru cinci nopți, cu transport și cazare, prețurile variază între 300 și 500 de euro de persoană. Pentru o experiență magică, Laponia rămâne destinația-vedetă. Acolo turiștii îl pot întâlni pe Moș Crăciun.

Marius Berca, reprezentant agenție de turism: „Începând din noiembrie de la 1344 de euro. Noi am făcut și o statisticăși am văzut că pentru cine vine să își ia o vacanță tradițională creșterile sunt undeva între 40-50”.

Cei care vor să lase frigul în urmă aleg destinațiile exotice cum ar fi Maldive, Mauritius, Zanzibar, dar și Thailanda sau Caraibe.

Ana Maria Gherasim, director vânzări: „Reducerile pot oscila între 5-10%, dar cred că un aspect mai important este acel al disponibilitățiile. Cu cât ne apropriem mai mult de data plecării, respectiv luna decembrie, cu atât disponibilitățiile scad și hotelerii la rândul lor practică tarife mai ridicate pentru camerele rămase libere.”

Prețurile pornesc de la 2.000 de euro pentru un sejur și 2.500 pentru circuite.

