Cocktail Holidays anunță un „blocaj financiar temporar”. Ministerul Turismului caută soluții pentru românii afectați

Cocktail Holidays traversează o perioadă dificilă cauzată în principal de situaţia economică degradată a mediului de afaceri și se confruntă cu un blocaj financiar temporar a informat, vineri, proprietarul agenţiei de turism Dan Goicea.

Mesajul vine după ce au apărut informaţii despre greutăţile întâmpinate de către turiştii români, clienţi ai tur-operatorului, aflaţi în vacanţă.

"Informăm turiştii, furnizorii de servicii şi agenţiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situaţia economică degradată a mediului de afaceri. Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar şi depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil", a precizat Goicea.

Conform acestuia, Cocktail Holidays analizează toate colaborările cu partenerii interni şi externi, în vederea eliminării oricăror potenţiale pierderi.

"Verificăm situaţia plecărilor în ordine cronologică şi transmitem agenţiilor partenere informaţii privind eventualele anulări, pentru ca turiştii să fie informaţi din timp. Pentru fiecare rezervare în parte, anunţăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agenţie intermediară să cunoască exact situaţia", a explicat patronul agenţiei de turism.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a anunţat că monitorizează situaţia de la Cocktail Holidays, fiind în permanent contact cu reprezentanţii agenţiei de turism

La nivelul celulei de criză constituită la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții agenției Cocktail Holidays și cu alte entități relevante, care au în derulare pachete de servicii turistice, au fost identificați 677 de turiști români aflați în străinătate.

Pentru majoritatea au fost deja găsite soluții, astfel încât să se întoarcă în țară în cursul acestui weekend, la finalizarea sejururilor, anunță Ministerul.

În prezent, sunt în analiză situațiile altor 87 de turiști români, pentru care se caută soluții adecvate în vederea asigurării revenirii în țară.

„Celula de criză monitorizează permanent situația și menține legătura cu turoperatorul și agențiile partenere, pentru a oferi sprijin acolo unde este nevoie. Nu are atribuții directe de repatriere. Pentru plecările programate în zilele următoare, agenția a transmis că toți turiștii au fost informați în legătură cu posibilele inconveniente. După ce ne vom asigura că niciun turist român nu are probleme, vor fi demarate verificări pentru a stabili cauzele situației și măsurile necesare”, a mai precizat ministerul.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













