O fundație dedicată conservării faunei și florei Carpaților îi pregătește să recunoască urmele și habitatele animalelor sălbatice şi să înțeleagă rolul fiecărei specii de păsări.

Sesiunile de explorare se întind pe câteva luni și sunt gratuite. Organizațiile non guvernamentale pot cere finanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu, pentru derularea unor programe vizând educația. În acest caz, Fundația Conservation Carpathia a folosit sumele alocate pentru 500 de elevi din 13 şcoli pe care inspectoratele școlare din zona Făgărașului le-au oferit ca partenere. Proiectul îi învață că sălbăticiunile și comunitățile umane trăiesc într-un echilibru fragil, la menținerea căruia pot contribui și ei.

Copiii înscriși în acest program trec printr-un interviu online, înainte de a merge în tabăra gratuită de 5 zile. Fiecare serie are 15 copii, cu câte doi însoțitori din școli și doi educatori pentru natură Ulterior, cei interesați sunt chemați lunar, de biologi, la lecții în natură.

Costin Enache, Biolog: ”Sperăm să formăm în comunitățile locale o masă critică de viitori oameni care să ajute cât mai mult protecția naturii”.

Istvan Szabo, Director de Dezvoltare: ”Oferă posibilitatea să existe o continuitate. Și să existe o scalare, și în alte județe din jurul munților Făgăraș”.

Dacă administratorii zonelor naturale și fundațiile ar lucra împreună, acest proiect poate fi copiat oriunde în țară... chiar și în capitală, unde, la câteva minute de metrou, natura a cucerit un spațiu abandonat și l-a transformat într-un ecosistem fabulos, cu 208 specii de păsări sălbatice, jumătate din câte ajung în România! Delta Văcărești este primul parc urban din țară, de 183 de hectare. Adică oferă aproape un metru pătrat de natură pentru fiecare locuitor al orașului.

La 30 de kilometri distanță este Delta Neajlovului din Parcul Natural Comana, la fel de ofertantă didactic dar mai accesibilă decât Delta Dunării. Dar practic orice colț de pădure, vale sau plajă poate fi sală de clasă.